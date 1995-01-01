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    «СЭ»: Бегич перейдет из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды

    Защитник «Рубина» Силвие Бегич перейдет в «Крылья Советов». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

    Самарский клуб арендует 28-летнего футболиста до конца сезона.

    Также источник подтверждает, что полузащитник Дарко Йевтич перейдет в АЕК.

    • «Рубин» освобождает места в легионерской заявке.
    • Йевтич провел 6 матчей в нынешнем розыгрыше РПЛ, Бегич – 5.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +540

      Denis SPb 1 минуту назад

      Что-то слишком активно освобождают места... Уже играть некому после травм Деспота и Хвичи (плюс непонятки по его дальнейшему будущему). И это ОООООЧЕНЬ сильно сказалось на последних результатах. Бегич и Йевтич неплохо работают. Во всяком случае сразу двоих терять - это точно ошибка!

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