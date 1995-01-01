«СЭ»: Бегич перейдет из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды

Что-то слишком активно освобождают места... Уже играть некому после травм Деспота и Хвичи (плюс непонятки по его дальнейшему будущему). И это ОООООЧЕНЬ сильно сказалось на последних результатах. Бегич и Йевтич неплохо работают. Во всяком случае сразу двоих терять - это точно ошибка!
Защитник «Рубина» Силвие Бегич перейдет в «Крылья Советов». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Самарский клуб арендует 28-летнего футболиста до конца сезона.
Также источник подтверждает, что полузащитник Дарко Йевтич перейдет в АЕК.
- «Рубин» освобождает места в легионерской заявке.
- Йевтич провел 6 матчей в нынешнем розыгрыше РПЛ, Бегич – 5.