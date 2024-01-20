«Урал» продлил контракт с хорватским легионером

Центральный защитник Силвие Бегич заключил новое соглашение с «Уралом».
Стороны продлили контракт на длительный срок. По данным Transfermarkt, речь идет о 30 июня 2027 года.
«Желаем Силвие ещe больше радовать болельщиков «Урала» стабильной игрой в защите и голевыми заходами в штрафную площадь соперников», – говорится в публикации клуба из Екатеринбурга.
- 30-летний Бегич в «Урале» с сентября 2022 года.
- Его статистика: 41 матч, 2 гола, 3 ассиста.
- Ранее хорват выступал в РПЛ за «Оренбург», «Крылья Советов» и «Рубин».