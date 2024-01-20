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    «Урал» продлил контракт с хорватским легионером

    Центральный защитник Силвие Бегич заключил новое соглашение с «Уралом».

    Стороны продлили контракт на длительный срок. По данным Transfermarkt, речь идет о 30 июня 2027 года.

    «Желаем Силвие ещe больше радовать болельщиков «Урала» стабильной игрой в защите и голевыми заходами в штрафную площадь соперников», – говорится в публикации клуба из Екатеринбурга.

    • 30-летний Бегич в «Урале» с сентября 2022 года.
    • Его статистика: 41 матч, 2 гола, 3 ассиста.
    • Ранее хорват выступал в РПЛ за «Оренбург», «Крылья Советов» и «Рубин».

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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