«Урал» продлил контракт с хорватским легионером

Центральный защитник Силвие Бегич заключил новое соглашение с «Уралом».

Стороны продлили контракт на длительный срок. По данным Transfermarkt, речь идет о 30 июня 2027 года.

«Желаем Силвие ещe больше радовать болельщиков «Урала» стабильной игрой в защите и голевыми заходами в штрафную площадь соперников», – говорится в публикации клуба из Екатеринбурга.