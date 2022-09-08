В «Урале» сообщили о подписании Бегича и анонсировали еще один трансфер

Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл планы «Урала» на последний день летнего трансферного окна.

«Подписали двух новичков. Сразу говорю, еще и Бегича мы подписали. Все равно трансферная кампания не завершена. Ждем еще одного футболиста», – сказал Иванов.

Сегодня «Урал» подписал защитника Егора Филипенко и полузащитника Ибраима Сиссе.

Летнее ТО в России закроется сегодня ровно в полночь.

«Урал» занимает последнее место в РПЛ после 8 туров.

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