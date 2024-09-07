Кухарчук из «Ротора» прокомментировал скандальную выходку Бегича из «Урала»

Футболист «Ротора» Илья Кухарчук прокомментировал провокационное поведение Силвие Бегича из «Урала» по ходу матча Первой лиги (1:1).

Бегич получил красную карточку.

– Видел этот эпизод. Судья все сделал правильно, Бегич получил заслуженное наказание.

– Понимаете, чем вызвано такое поведение? Были к этому какие-то предпосылки?

– Это не от большого ума делается. Всегда нужно оставаться порядочным человеком. А вот это все... Сам себя наказал, удалился. Арбитр этот эпизод заметил и грамотно рассудил.