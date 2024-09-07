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    • Кухарчук из «Ротора» прокомментировал скандальную выходку Бегича из «Урала»

    Кухарчук из «Ротора» прокомментировал скандальную выходку Бегича из «Урала»

    Футболист «Ротора» Илья Кухарчук прокомментировал провокационное поведение Силвие Бегича из «Урала» по ходу матча Первой лиги (1:1).

    • Бегич получил красную карточку.

    – Видел этот эпизод. Судья все сделал правильно, Бегич получил заслуженное наказание.

    – Понимаете, чем вызвано такое поведение? Были к этому какие-то предпосылки?

    – Это не от большого ума делается. Всегда нужно оставаться порядочным человеком. А вот это все... Сам себя наказал, удалился. Арбитр этот эпизод заметил и грамотно рассудил.

    • Бегич в России с 2017 года.
    • «Урал» лидирует в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 18:56
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