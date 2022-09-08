Все трансферы РПЛ лета-2022: «Краснодар» взял игрока сборной Анголы, «Факел» арендовал Калинина из «Ростова»

Какой из них самый неожиданный?

Сезон РПЛ уже стартовал, но трансферное окно не закрыто – и клубы продолжают закупочную кампанию. В этом материале мы фиксируем все трансферы и выделяем жирным самые главные.

«Зенит»

У чемпиона сразу несколько громких трансферов. Больше не играет за «Зенит» Дзюба, ушел Оздоев, а Крицюк уехал обратно в Португалию. Зато клуб успешно закрыл их позиции легионерами.

Пришел:

в. Иван (аренда из «Коринтианса»)

з. Родригао (за €3,5 млн (здесь и далее цена указана в евро) из «Сочи»)

п. Зелимхан Бакаев (бесплатно из «Спартака»)

н. Маттео Кассьерра (за €4,5 млн из «Сочи»)

(за €4,5 млн из «Сочи») н. Густаво Мантуан (аренда из «Коринтианса»).

Ушли:

Серебряный призер РПЛ лишился тренера и отпустил на родину Попова, а в Петербург Кассьерру. Зато укрепился запомнившимся форвардом из «Крыльев». И еще приобрел защитника из «Балтики». Это уже хорошая традиция – прошлый трансфер из этого клуба понравился всем (переход Макарчука).

Пришли:

н. Владислав Сарвели (за 1,2 млн из «Крыльев Советов»)

п. Кирилл Кравцов (за 835 тысяч из «Зенита»)

п. Кирилл Коваленко (за 835 тысяч из «Зенита»)

з. Артем Мещанинов (за 500 тысяч из «Балтики»)

п. Кирилл Ушатов (бесплатно из «Волги» Тверь)

п. Тимофей Шипунов (бесплатно из «Волги» Тверь)

п. Амир Батырев (бесплатно из «Волги» Тверь)

н. Даниил Мартовой (бесплатно из «Волги» Тверь)

з. Мусса Сиссако (за 300 тысяч из «Льежа»)

Возвращения из аренд: з. Иван Миладинович, п. Егор Пруцев.

Ушли:

Летом «Динамо» серб Славиша Йоканович и уже отпустил из клуба Евгеньева. Сейчас клуб очень осторожно ведет себя на трансферном окне.

Пришли:

з. Роберто Фернандес (за 3 млн евро из «Гуарани»)

з. Николас Маричаль (за 4,2 млн евро из «Насьоналя»)

п. Матиас Норманн (аренда из «Динамо»)

з. Эли Даса (бесплатно из «Витесса»)

Возвращения из аренд: п. Игор Школик, п. Лука Гагнидзе н. Владислав Карапузов.

Ушли:

С африканцами из «Краснодара» мы уже знакомы по прошлому сезону – тогда они были в аренде. С легионерами пока ясности нет, а среди ушедших и так хватает знакомых по РПЛ имен.

Пришли:

п. Михайло Баняц (за 1,6 млн из «Бачки»)

п. Ифеани Ндука (за 200 тысяч из «Ботева»)

п. Ильзат Ахметов (ЦСКА)

п. Жоау Баши (за 1,5 миллиона из «Чавеса»)

н. Олакунле Олусегун (за 1,2 млн из «Ботева»)

н. Джонатан Окоронкво (за 400 тысяч из «Ботева»)

н. Данил Карпов (за 170 тысяч из «Тюмени»)

Возвращения из аренд: п. Тони Вильена, н. Магомед-Шапи Сулейманов, п. Вандерсон.

Ушли:

ЦСКА

Здесь, как и в «Краснодаре», много заметных уходов. Зато Хорхе Карраскаль – полноценный игрок ЦСКА, да и серб Гайич на замену Фернандесу – интересный трансфер. Но все-таки самый главный переход – это Владимир Федотов во главе.

Пришли:

Ушли:

«Локо» укрепил пару линий не очень известными по меркам РПЛ игроками и расстался с парой очень разных ветеранов. Еще один заметный переход – подписание Ивана Игнатьева на правах свободного агента.

Пришли:

з. Лукас Фассон (за 3 миллиона из «Атлетико Паранаэнсе»)

н. Марко Раконьяц (за 2,5 миллиона из «Чукарички»)

з. Марио Митай (за 3 миллиона из АЕКа)

з. Иван Кузьмичев (за 1,2 миллиона из «Урала»)

н. Иван Игнатьев (бесплатно)

Возвращения из аренд: з. Александр Сильянов, п. Андрей Никитин.

Ушли:

Грозненцы неплохо укрепляются: даже забрали себе лучшего бомбардира предыдущего сезона РПЛ.

Пришли:

Ушли:

«Крылья» после очень симпатичного сезона все-таки расстались с двумя заметными игроками – Зиньковский и Сарвели ушли в «Спартак» и «Сочи». Укрепление пока прибыло только в защите, но следим дальше: линию атаки «Крылья» точно усилят. Уже перешел Глушенков.

Пришли:

з. Матео Барач (за 500 тысяч из «Сочи»)

з. Илья Гапонов (за 281 тысячу из «Спартака»)

з. Роман Евгеньев (за 25 тысяч из «Динамо»)

п. Владимир Хубулов (за 430 тысяч из «Алании»)

п. Александр Коваленко (аренда из «Сочи»)

н. Владислав Шитов (аренда из «Спартака»)

н. Максим Глушенков (за 1,8 миллиона из «Спартака»)

з. Георгий Зотов (бесплатно из «Рубина»)

п. Сергей Бабкин (из «Локомотива»)

п. Амар Рахманович (за 750 тысяч из «Коньяспора»)

п. Александр Чиркович (за 550 тысяч из «Вождоваца»)

Возвращения из аренд: з. Дмитрий Прищепа, з. Алексей Никитенков, п. Владислав Тюрин, п. Дмитрий Великородный, н. Леонид Герчиков, н. Дмитрий Молчанов.

Ушли:

з. Сергей Божин (бесплатно в «Факел»)

п. Антон Зиньковский (за 3,2 миллиона в «Спартак»)

п. Данила Смирнов (бесплатно в «Волгарь»)

п. Александр Коваленко (за 600 тысяч в «Сочи»)

н. Максим Канунников

н. Владислав Сарвели (за 1,2 миллиона в «Сочи»)

н. Дмитрий Молчанов (бесплатно в «Динамо» Брянск)

з. Ян Гудков (в «Кубань»)

Уходы из аренд: з. Матео Барач, н. Иван Игнатьев.

Здесь три заметных трансфера в атакующей линии. Особенно выделяется трехмиллионный переход Уткина, который уехал поближе к дому – он родился в Ростовской области.

Пришли:

з. Евгений Чернов (аренда из «Краснодара»)

п. Даниил Уткин (за 3 миллиона из «Краснодара»)

п. Алексей Миронов (за 250 тысяч из «Локо-Казанки»)

н. Кирилл Щетинин (за 250 тысяч из «Зенита»)

в. Никита Медеведев (бесплатно из «Рубина»)

н. Николай Комличенко (за 1,5 млн в «Динамо»)

Возвращения из аренд: з. Кирилл Боженов, з. Данила Прохин, з. Александр Смирнов, з. Константин Ковалев, п. Матиас Норманн, п. Армин Гигович.

Ушли:

Перейра вместо аренды теперь на контракте у «Спартака». Рыбус заменит давно уехавшего Айртона и пока не слишком впечатляющего Классена. Зиньковский – знаковое усиление, трансфер лучшего ассистента РПЛ в спартаковском телеграме был отмечен 15 постами за шесть часов.

С центром защиты и в целом с легионерами пока вопрос. Жиго ушел, а многомиллионные покупки из прошлого в виде Тиля, Ларссона, Крала, или Роши наверняка за клуб играть не будут (первые двое уже точно). Ну, и смена тренера. Впрочем, это привычное дело.

Пришли:

Ушли:

«Пари Нижний Новгород»

Главный трансфер клуба пока что – приставка «Пари» к названию. Второй по значимости – смена тренера, вместо Александра Кержакова пришел Михаил Галактионов. Среди игроков пока в целом тихо, но минимум два неплохих приобретения на сезон уже есть.

Пришли:

Ушли:

«Урал»

«Урал» заметно усилился, но больше из ФНЛ. К тому же множество игроков вернулись из аренд. Вряд ли это окончательный вариант. До старта сезона трансферы еще наверняка будут.

Пришли:

Ушли:

з. Доминик Динга

з. Исламжан Насыров (бесплатно в «Арсенал»)

з. Чингиз Магомадов (аренда в «Волгу»)

з. Доминик Динга (бесплатно в «Ордабасы»)

з. Иван Кузьмичев (за 1,2 миллиона в «Локомотив»)

п. Рафал Аугустыняк («Легия» )

н. Андрей Панюков (бесплатно в «Велес»)

н. Михаил Агеев (аренда в «Волгарь»)

п. Юрий Бавин (аренда в «СКА Хабаровск»)

н. Артем Максименко (аренда в «Ротор»)

н. Артем Юсупов (аренда в «Иртыш»)

Уход из аренды: з. Лео Гогличидзе.

Пока главный переход – не третья аренда подряд, а полноценный трансфер Мирзова. Обратило на себя внимание и возвращение Митрюшкина в Россию. А на Жиркова с Мамаевым мы так в «Химках» и не посмотрели. И уже не посмотрим.

Пришли:

Ушли:

У торпедовцев пока все очень скромно с трансферами, но состав сохранен и главный тренер на месте.

Пришли:

Ушел:

з. Илья Елисеев (бесплатно в «Калугу»)

н. Константин Корж (за 50 тысяч в «Чайку»)

п. Павел Седько (бесплатно в «Гомель»)

н. Владислав Адаев (бесплатно в «Родину»)

н. Егор Дорохов (аренда в «Велес»)

н. Даниил Полубояринов (аренда в «Акрон»)

п. Артем Симонян (бесплатно из «Волгаря»)

н. Дзамболат Цаллагов (бесплатно из «Дайнавы»)

«Факел» уже поработал на трансферном рынке – вернул себе Свинова из «Спартака», аккуратно без затрат усилил каждую позицию. Но Владимира Дядюна с собой в РПЛ не взял. Плюс клуб точечно усилил состав этим летом.

Пришли:

Ушли:

в. Дмитрий Кортнев

з. Неманья Пейчинович

п. Валерий Царукян (аренда в «Волгарь»)

н. Андрей Разборов (бесплатно в «Шинник»)

н. Владимир Дядюн

н. Илья Мазуров

Уход из аренд: в. Сергей Ещенко, н. Андрей Никитин, н. Денис Файзуллин.

Сразу несколько заметных игроков ушли, особенно это касается Фамейе, который тут же вернулся обратно в ФНЛ. Зато «Оренбург» привез игрока из молодежной сборной Боснии. А еще пополнился полузащитником из Коста-Рики.

Пришли:

Ушли: