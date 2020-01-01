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Защитник «Рубина» Бегич улетел в Хорватию после матча с ЦСКА

В «Рубине» подтвердили, что защитник Силвие Бегич отправился в Хорватию к семье.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболист улетел на родину после разгромного поражения от ЦСКА (1:6).

«Бегич как и обычно улетел к себе домой. У команды три дня выходных», – сообщила пресс-служба казанского клуба.

  • Контракт 28-летнего футболиста с «Рубином» действует до 2023 года.
  • Легионерам из РПЛ разрешено приостанавливать соглашения до 30 июня.
  • Зимой Бегич вернулся в «Рубин» из аренды в «Крыльях Советов».

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Источник: «Чемпионат»

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