Защитник «Рубина» Бегич в июне получит российское гражданство

Центральный защитник «Рубина» Силвие Бегич рассказал, когда станет гражданином РФ.

– Вы говорили, что хотите получить паспорт РФ.

– Он уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером.

– Это значит, что шансов остаться в России летом еще больше.

– Посмотрим, что будет. Сейчас тяжело сказать, как пройдут эти полгода.

Бегич играет в России с июля 2017 года.

Помимо «Рубина», он выступал за «Оренбург» и «Крылья Советов».

28-летний хорват не заигран за свою сборную.

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