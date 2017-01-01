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    Защитник «Рубина» Бегич в июне получит российское гражданство

    Центральный защитник «Рубина» Силвие Бегич рассказал, когда станет гражданином РФ.

    – Вы говорили, что хотите получить паспорт РФ.

    – Он уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером.

    – Это значит, что шансов остаться в России летом еще больше.

    – Посмотрим, что будет. Сейчас тяжело сказать, как пройдут эти полгода.

    • Бегич играет в России с июля 2017 года.
    • Помимо «Рубина», он выступал за «Оренбург» и «Крылья Советов».
    • 28-летний хорват не заигран за свою сборную.

    Бегич – о возвращении в «Рубин»: «Не ожидал такого»

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    Защитник «Крыльев Советов» Бегич: «Буду получать российский паспорт»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11879

      Fusballer 2 часа назад

      Раздают кому попало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15451

      paracetamol 2 часа назад

      Ладно хоть не ч-ж, хотя католик...

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