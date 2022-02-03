Защитник «Рубина» Бегич в июне получит российское гражданство

Центральный защитник «Рубина» Силвие Бегич рассказал, когда станет гражданином РФ.

– Вы говорили, что хотите получить паспорт РФ.

– Он уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером.

– Это значит, что шансов остаться в России летом еще больше.

– Посмотрим, что будет. Сейчас тяжело сказать, как пройдут эти полгода.