Защитник «Рубина» Бегич в июне получит российское гражданство

Центральный защитник «Рубина» Силвие Бегич рассказал, когда станет гражданином РФ.
– Вы говорили, что хотите получить паспорт РФ.
– Он уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером.
– Это значит, что шансов остаться в России летом еще больше.
– Посмотрим, что будет. Сейчас тяжело сказать, как пройдут эти полгода.
- Бегич играет в России с июля 2017 года.
- Помимо «Рубина», он выступал за «Оренбург» и «Крылья Советов».
- 28-летний хорват не заигран за свою сборную.
Источник: «РБ Спорт»