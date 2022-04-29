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  • Директор «Оренбурга»: «Деспотович и Бегич говорили: «Выходите обратно в РПЛ, мы вернемся»

Директор «Оренбурга»: «Деспотович и Бегич говорили: «Выходите обратно в РПЛ, мы вернемся»

29 апреля 2022, 12:57
2

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что несколько игроков могут вернуться в клуб в случае выхода в РПЛ.

– Деспотович и Бегич уже после перехода в «Рубин» говорили мне: «Выходите обратно в РПЛ, мы с удовольствием вернемся». Не придумываю, реально так и было. Показать переписку?

Это ведь о многом говорит, согласитесь. Они ведь могли сказать: «Дима, нет-нет, спасибо, ни в коем случае, никогда не вернемся», но нет, они заинтересованы. Попович – та же история, хотя он на Кипре сейчас играет. Да, здесь нет большой тусовки, но, может, для футбола это даже и лучше. Не все ее ищут.

– Деспотовича, Бегича, Поповича стоит ждать в «Оренбурге» в случае возращения в РПЛ?

– Очень сложная ситуация для прогнозирования. Нужно понять число команд, нюансы по заявке и новому лимиту, наш бюджет. Очень тяжело планировать. Я их знаю, это игроки уровня РПЛ, но важно мнение главного тренера. Без его одобрения никого в команде не будет.

Сутормин, Бегич, Деспотович, Воробьев, Федотов… «Оренбург» – это платформа, агенты и футболисты это понимают. Здесь ты не заработаешь миллионы, о которых, возможно, нафантазировал, но есть шанс стартануть и перейти в топ-клуб. Мы даем достаточно комфортные условия для развития.

Думаю, это единственный путь для таких маленьких клубов, как мы – зарабатывать на чем-то, кроме спонсорства. Мне бы хотелось, чтобы это было нашей философией, но для этого нужно играть в РПЛ.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Оренбург Деспотович Джордже Бегич Силвие
Комментарии (2)
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portero
1651228422
Хе хе, нах они нужны??? чтоб опятьтв ФНЛ с этими гавнюками вылетить? Уж пускай свои лучше играют, чем это гавно выделистое...
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zigbert
1651258295
Сейчас это уже не тот Деспотович, который играл в Оренбурге.
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