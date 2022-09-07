Бегич перейдет в «Урал». Его отец «костьми ложился», чтобы сын не играл в России

Защитник из Хорватии Силвие Бегич продолжит карьеру в «Урале».
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий так говорил о семейной ситуации Бегича.
«Папа Бегича во времена балканских событий лишился ноги. Он участвовал в военных действиях. Поэтому при слове «специальная операция» впал в панику и говорил Силвие, что он ему не сын. Футболист извинялся перед нами, но его отец костьми ложился, чтобы он не играл в России», – рассказывал Слуцкий в мае на ютуб-канале Василия Уткина.
- Бегич выступал за «Рубин» с 2019 года по 2022.
- Он провел 32 матча и забил 1 гол.
- Рыночная стоимость хорвата – 2 миллиона евро.
Источник: Бомбардир.ру