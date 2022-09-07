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    Бегич перейдет в «Урал». Его отец «костьми ложился», чтобы сын не играл в России

    Защитник из Хорватии Силвие Бегич продолжит карьеру в «Урале».

    Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий так говорил о семейной ситуации Бегича.

    «Папа Бегича во времена балканских событий лишился ноги. Он участвовал в военных действиях. Поэтому при слове «специальная операция» впал в панику и говорил Силвие, что он ему не сын. Футболист извинялся перед нами, но его отец костьми ложился, чтобы он не играл в России», – рассказывал Слуцкий в мае на ютуб-канале Василия Уткина.

    • Бегич выступал за «Рубин» с 2019 года по 2022.
    • Он провел 32 матча и забил 1 гол.
    • Рыночная стоимость хорвата – 2 миллиона евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +697

      (Меня за банили) 5 часов назад

      Интересно, а папа Бегича не впадал в панику когда Хорватские солдаты участвовали в операциях в Авганистане?

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