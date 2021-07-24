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    Бегич после игры со «Спартаком» назвал Самошникова русским Месси

    Защитник «Рубина» Силвие Бегич после победы над «Спартаком» (1:0) в первом туре РПЛ назвал партнера Илью Самошникова русским Лионелем Месси. Именно Самошников забил решающий гол.

    Бегич подошел к Самошникову на послематчевом интервью, которое тот давал в качестве лучшего игрока встречи.

    • Самошников перед голом «Спартаку» пробежал с мячом 55 метров.
    • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
    • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Айрата Шамилова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      davydovbronislav 2 часа назад

      CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт -------- https://nnna.ru/pisky

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      Рейтинг: +49525

      portero 3 часа назад

      А через пару туров назовёт деревянным буратиной....

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