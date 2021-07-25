Бегич после игры со «Спартаком» назвал Самошникова русским Месси

Защитник «Рубина» Силвие Бегич после победы над «Спартаком» (1:0) в первом туре РПЛ назвал партнера Илью Самошникова русским Лионелем Месси. Именно Самошников забил решающий гол.

Бегич подошел к Самошникову на послематчевом интервью, которое тот давал в качестве лучшего игрока встречи.

Самошников перед голом «Спартаку» пробежал с мячом 55 метров.

«Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.

«Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.