Бегич после игры со «Спартаком» назвал Самошникова русским Месси

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Защитник «Рубина» Силвие Бегич после победы над «Спартаком» (1:0) в первом туре РПЛ назвал партнера Илью Самошникова русским Лионелем Месси. Именно Самошников забил решающий гол.
Бегич подошел к Самошникову на послематчевом интервью, которое тот давал в качестве лучшего игрока встречи.
- Самошников перед голом «Спартаку» пробежал с мячом 55 метров.
- «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
- «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
Бегич: «Самоха — русский Месси» pic.twitter.com/Vmx0cJgaRn— Airat Shamilov (@AShamilov) July 24, 2021