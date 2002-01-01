Самошников перед голом «Спартаку» пробежал с мячом 55 метров

В начале матча мне бросилось по игре, что под 77 номером в Рубине играет иностранец, клянусь. У него были хорошие моменты и забил здорово. После забитого гола обрадовался, что наш игрок . Это здорово ребята, Самошников молодец, отдавался полностью. Вся команда Рубин билась в защите, адреналину вышло или зашло у меня не знаю как много. Рубин и казанцы с победой еще раз Вас.
Защитник «Рубина» Илья Самошников смог преодолеть с мячом 55 метров, прежде чем забить «Спартаку» в первом туре РПЛ. Его гол на 49-й минуте стал единственным во встрече.
Самошников успешно пробил из-за пределов штрафной.
- «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
- «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
- В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).
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