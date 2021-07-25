Самошников перед голом «Спартаку» пробежал с мячом 55 метров

Защитник «Рубина» Илья Самошников смог преодолеть с мячом 55 метров, прежде чем забить «Спартаку» в первом туре РПЛ. Его гол на 49-й минуте стал единственным во встрече.

Самошников успешно пробил из-за пределов штрафной.

«Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.

«Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.

В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).

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