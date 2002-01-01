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    Самошников перед голом «Спартаку» пробежал с мячом 55 метров

    Защитник «Рубина» Илья Самошников смог преодолеть с мячом 55 метров, прежде чем забить «Спартаку» в первом туре РПЛ. Его гол на 49-й минуте стал единственным во встрече.

    Самошников успешно пробил из-за пределов штрафной.

    • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
    • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
    • В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).

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    Источник: твиттер «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +118

      Sancho010365 1 час назад

      В начале матча мне бросилось по игре, что под 77 номером в Рубине играет иностранец, клянусь. У него были хорошие моменты и забил здорово. После забитого гола обрадовался, что наш игрок . Это здорово ребята, Самошников молодец, отдавался полностью. Вся команда Рубин билась в защите, адреналину вышло или зашло у меня не знаю как много. Рубин и казанцы с победой еще раз Вас.

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      Рейтинг: +11

      davydovbronislav 2 часа назад


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      Рейтинг: +24182

      Боцман59rus 3 часа назад

      - ну все, этот русский Месси, Деспот мог в Испании играть, костолом в танцы ударился, совсем татарскую крышу отскоком снесло)

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      Рейтинг: +6848

      playsh 4 часа назад

      Ларрсону ассист не записали?

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      Рейтинг: +49525

      portero 5 часов назад

      В этот момент игроки Спартака внимательно наблюдали за ним, Илья смог , молодец!!!

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