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  • Самошников перед голом «Спартаку» пробежал с мячом 55 метров

Самошников перед голом «Спартаку» пробежал с мячом 55 метров

25 июля 2021, 08:13
6

Защитник «Рубина» Илья Самошников смог преодолеть с мячом 55 метров, прежде чем забить «Спартаку» в первом туре РПЛ. Его гол на 49-й минуте стал единственным во встрече.

Самошников успешно пробил из-за пределов штрафной.

  • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
  • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
  • В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).

«Спартак» – о поражении от «Рубина»: «Мяч просто не хотел идти в ворота соперника»

«Спартак» – о поражении от «Рубина»: «Не наш вечер»

Источник: твиттер «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Самошников Илья
Комментарии (6)
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portero
1627191165
В этот момент игроки Спартака внимательно наблюдали за ним, Илья смог , молодец!!!
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Plyash
1627192427
Ларрсону ассист не записали?
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Боцман59rus
1627196482
- ну все, этот русский Месси, Деспот мог в Испании играть, костолом в танцы ударился, совсем татарскую крышу отскоком снесло)
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davydovbronislav
1627198908
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Sancho010365
1627204429
В начале матча мне бросилось по игре, что под 77 номером в Рубине играет иностранец, клянусь. У него были хорошие моменты и забил здорово. После забитого гола обрадовался, что наш игрок . Это здорово ребята, Самошников молодец, отдавался полностью. Вся команда Рубин билась в защите, адреналину вышло или зашло у меня не знаю как много. Рубин и казанцы с победой еще раз Вас.
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