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  • «Спартак» – о поражении от «Рубина»: «Мяч просто не хотел идти в ворота соперника»

«Спартак» – о поражении от «Рубина»: «Мяч просто не хотел идти в ворота соперника»

25 июля 2021, 01:13
10

Пресс-служба «Спартака» объяснила поражение от «Рубина» в первом туре РПЛ (0:1) тем, что мяч не хотел идти в ворота. При этом в первом тайме гол москвичей был отменен.

«Один из тех дней, когда мяч просто не хотел идти в ворота соперника», – написал «Спартак».

  • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
  • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
  • В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» – о поражении от «Рубина»: «Не наш вечер»

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (10)
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oyabun
1627186955
Ну да, конечно.. мяч у нас виноват. А может не помешает тренеру спросить с Соболева и Ларссона, у которых игра вчера совсем не удалась, почему они не забили? Ведь именно их ставят в нападение, на них вся надежда, что забьют. А может стоит спросить у руководства, почему отзаявили Понсе? Зенит, вон, четвертого форварда покупает. А у Спартака осталось 2. Да еще Мелкадзе. Ну, как он "усиливает" игру мы вчера пронаблюдали.
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vladik12
1627189753
Что за смешные, полоумные отмазки?
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Иван Петров 1986
1627193020
Мяч в ворота нужно уметь направлять.
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portero
1627196271
Всё залетело на кубке матч-премьер,а в первом туре попой фортуна поаернулась...
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davydovbronislav
1627198929
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc!!!!! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- https://tiny.pl/9xlqk
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mamba9090909
1627199359
Значит мяч виноват? А может ноги у игроков кривые?
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MaxRnD
1627208197
Лёня спецом следы путал и бдительность усыплял, ливая в предсезонных товарняках с крупными счетами ....
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