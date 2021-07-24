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    «Спартак» – о поражении от «Рубина»: «Мяч просто не хотел идти в ворота соперника»

    Пресс-служба «Спартака» объяснила поражение от «Рубина» в первом туре РПЛ (0:1) тем, что мяч не хотел идти в ворота. При этом в первом тайме гол москвичей был отменен.

    «Один из тех дней, когда мяч просто не хотел идти в ворота соперника», – написал «Спартак».

    • «Спартак» проиграл в 1-м туре РПЛ впервые с 2011 года.
    • «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.
    • В следующем матче «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (30 июля).

    «Спартак» – о поражении от «Рубина»: «Не наш вечер»

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    Источник: твиттер «Спартака»

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