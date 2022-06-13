Агент Бегича отреагировал на новость о расторжении контракта с «Рубином»

Велибор Квргич, агент защитника «Рубина» Силвие Бегича, опроверг информацию, что его клиент прекратил сотрудничество с казанским клубом.
«Нет, Силвие не расторг контракт с «Рубином». Это неверная информация.
Пока непонятно, где будет играть Бегич в следующем сезоне. Не факт, что останется в «Рубине», но формально контракт все еще действует», – сказал агент.
- Бегич выступает за «Рубин» с 2019 года.
- Он провел 32 матча и забил 1 гол.
- Рыночная стоимость хорвата – 2 миллиона евро.
Источник: Sport24