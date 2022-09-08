«Урал» объявил о переходе Бегича. В марте он под давлением отца приостановил контракт с «Рубином»

Защитник Силвие Бегич перешел из «Рубина» в «Урала».
«Футболист уже прибыл в Екатеринбург и завтра проведeт первую тренировку в новой команде», – сообщила пресс-служба клуба.
В марте Бегич приостановил контракт с «Рубином». Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий заявлял, что отец футболиста «костьми ложился», чтобы сын не играл в России.
- Бегич выступал за «Рубин» с 2019 года по 2022.
- Он провел 32 матча и забил 1 гол.
- Рыночная стоимость хорвата – 2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Урала»