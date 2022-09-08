«Урал» объявил о переходе Бегича. В марте он под давлением отца приостановил контракт с «Рубином»

Защитник Силвие Бегич перешел из «Рубина» в «Урала».

«Футболист уже прибыл в Екатеринбург и завтра проведeт первую тренировку в новой команде», – сообщила пресс-служба клуба.

В марте Бегич приостановил контракт с «Рубином». Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий заявлял, что отец футболиста «костьми ложился», чтобы сын не играл в России.