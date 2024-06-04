Хорватский защитник «Урала» получил российское гражданство

Президент «Урала» Григорий Иванов, сообщил, что защитник Силвие Бегич не будет считаться легионером в следующем сезоне.
«Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», – сказал Иванов.
- Хорватский футболист выступает за «Урал» с 2022 года. Он также играл в России за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов».
- 31‑летний Бегич в прошедшем сезоне провел за команду из Екатеринбурга 32 матча, в которых забил 7 голов.
- «Урал» вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах «Акрону».
- Сейчас в заявке клуба Первой Лиги на сезон может быть не больше 4 иностранцев.