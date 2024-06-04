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    • Хорватский защитник «Урала» получил российское гражданство

    Хорватский защитник «Урала» получил российское гражданство

    Президент «Урала» Григорий Иванов, сообщил, что защитник Силвие Бегич не будет считаться легионером в следующем сезоне.

    «Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», – сказал Иванов.

    • Хорватский футболист выступает за «Урал» с 2022 года. Он также играл в России за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов».
    • 31‑летний Бегич в прошедшем сезоне провел за команду из Екатеринбурга 32 матча, в которых забил 7 голов.
    • «Урал» вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах «Акрону».
    • Сейчас в заявке клуба Первой Лиги на сезон может быть не больше 4 иностранцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.06.2024 12:16
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