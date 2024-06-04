Хорватский защитник «Урала» получил российское гражданство

Президент «Урала» Григорий Иванов, сообщил, что защитник Силвие Бегич не будет считаться легионером в следующем сезоне.

«Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером», – сказал Иванов.