Бегич – о возвращении в «Рубин»: «Не ожидал такого»

Защитник Силвие Бегич прокомментировал свое возвращение в «Рубин». Казанский клуб вернул 28-летнего хорвата досрочно из аренды в «Крыльях Советов».

– Не ожидал такого решения. В последний день все решилось. Поэтому даже по эмоциям сложно что-то сказать.

– Насколько я знаю, вы рассчитывали доиграть сезон в «Крыльях», вам там нравилось.

– Да, в «Крыльях» было супер. Команда очень хорошая, игроки и тренер – топ. Атмосфера и игра были отличные.

– В «Рубине» вам объяснили, почему так резко вернули?

– Когда уходил в аренду, они прописали в контракте, что могут меня вернуть зимой. Здесь освободилось место легионера – Деспот ушел. Сказали, что нужно играть.

– Сегодня вы уже тренировались с «Рубином»?

– Да, утром уже тренировался.

– Как команда встретила – обрадовалась?

– Да. Но я тут был два года. Все меня знают, так что легко приняли.