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    Бегич – о возвращении в «Рубин»: «Не ожидал такого»

    Защитник Силвие Бегич прокомментировал свое возвращение в «Рубин». Казанский клуб вернул 28-летнего хорвата досрочно из аренды в «Крыльях Советов».

    – Не ожидал такого решения. В последний день все решилось. Поэтому даже по эмоциям сложно что-то сказать.

    – Насколько я знаю, вы рассчитывали доиграть сезон в «Крыльях», вам там нравилось.

    – Да, в «Крыльях» было супер. Команда очень хорошая, игроки и тренер – топ. Атмосфера и игра были отличные.

    – В «Рубине» вам объяснили, почему так резко вернули?

    – Когда уходил в аренду, они прописали в контракте, что могут меня вернуть зимой. Здесь освободилось место легионера – Деспот ушел. Сказали, что нужно играть.

    – Сегодня вы уже тренировались с «Рубином»?

    – Да, утром уже тренировался.

    – Как команда встретила – обрадовалась?

    – Да. Но я тут был два года. Все меня знают, так что легко приняли.

    «Рубин» досрочно вернул Бегича из «Крыльев Советов»

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    Источник: «РБ Спорт»

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