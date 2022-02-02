Бегич – о возвращении в «Рубин»: «Не ожидал такого»

Защитник Силвие Бегич прокомментировал свое возвращение в «Рубин». Казанский клуб вернул 28-летнего хорвата досрочно из аренды в «Крыльях Советов».
– Не ожидал такого решения. В последний день все решилось. Поэтому даже по эмоциям сложно что-то сказать.
– Насколько я знаю, вы рассчитывали доиграть сезон в «Крыльях», вам там нравилось.
– Да, в «Крыльях» было супер. Команда очень хорошая, игроки и тренер – топ. Атмосфера и игра были отличные.
– В «Рубине» вам объяснили, почему так резко вернули?
– Когда уходил в аренду, они прописали в контракте, что могут меня вернуть зимой. Здесь освободилось место легионера – Деспот ушел. Сказали, что нужно играть.
– Сегодня вы уже тренировались с «Рубином»?
– Да, утром уже тренировался.
– Как команда встретила – обрадовалась?
– Да. Но я тут был два года. Все меня знают, так что легко приняли.