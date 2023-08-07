Опубликована сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 3-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Динамо», «Урала», «Спартака», ЦСКА и «Крыльев Советов».
Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);
Защитники: Мингиян Бевеев («Урал»), Силвие Бегич («Урал»), Георгий Джикия («Спартак»), Кики («Урал»);
Полузащитники: Роман Ежов («Крылья Советов»), Андрей Егорычев («Урал»), Максим Мухин (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»);
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).
Источник: WhoScored