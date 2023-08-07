Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Опубликована сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 3-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Динамо», «Урала», «Спартака», ЦСКА и «Крыльев Советов».

    Вратарь: Антон Шунин («Динамо»);

    Защитники: Мингиян Бевеев («Урал»), Силвие Бегич («Урал»), Георгий Джикия («Спартак»), Кики («Урал»);

    Полузащитники: Роман Ежов («Крылья Советов»), Андрей Егорычев («Урал»), Максим Мухин (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

    Новости по теме
    Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ
    Божович рассказал, когда его звали в «Спартак»
    Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу» 2
    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 7 августа, 11:24

      Что там Шунин делает две его ошибки и 2 гола

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM > Skull_Boy 7 августа, 11:59

      В чём-же он ошибся, когда Вальбуэна 1-й в свои забивал? С трибун, конечно плохо было видно, но , по ходу Шуня вряд ли мог там что-то сделать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 10:50

      Тюкавин был не плох! Или может Ренан не вышел на игру? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 