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    Журналист Зимагулов: «Рубин» заплатил за Бегича 1 миллион»

    Защитник «Оренбурга» Силвие Бегич перешел в «Рубин». Журналист Владислав Зимагулов раскрыл сумму трансфера.

    «Трансфер Бегича обошелся «Рубину» в 1 миллион евро. В ТАИФе (спонсор «Рубина» – прим. «Бомбардир») вспомнили код от сейфа», – написал Зимагулов.

    • Бегич перешел в «Оренбург» из «Интера» (Запрешич) в 2017 году.
    • В сезоне-2018/19 защитник провел за оренбургскую команду 26 матчей во всех турнирах и забил три гола.
    • «Рубин» также объявил о подписании полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.

    Источник: Твиттер Владислава Зимагулова

    Казанский спортивный журналист, автор издания «БИЗНЕС Online». Аудитория Зимагулова в твиттере - 1963 подписчика.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +485

      Boeung777 33 минуты назад

      Даже Рубин решил укрепиться

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