Журналист Зимагулов: «Рубин» заплатил за Бегича 1 миллион»

Даже Рубин решил укрепиться
Защитник «Оренбурга» Силвие Бегич перешел в «Рубин». Журналист Владислав Зимагулов раскрыл сумму трансфера.
«Трансфер Бегича обошелся «Рубину» в 1 миллион евро. В ТАИФе (спонсор «Рубина» – прим. «Бомбардир») вспомнили код от сейфа», – написал Зимагулов.
- Бегич перешел в «Оренбург» из «Интера» (Запрешич) в 2017 году.
- В сезоне-2018/19 защитник провел за оренбургскую команду 26 матчей во всех турнирах и забил три гола.
- «Рубин» также объявил о подписании полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.
Источник: Твиттер Владислава Зимагулова
Казанский спортивный журналист, автор издания «БИЗНЕС Online». Аудитория Зимагулова в твиттере - 1963 подписчика.