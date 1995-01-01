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    «Рубин» объявил о переходе Сутормина

    «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе из «Оренбурга» полузащитника Алексея Сутормина.

    Казанский клуб и 25-летний футболист подписали контракт сроком до 2023 года.

    • В прошлом сезоне хавбек провел за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Суторминым также интересовался «Зенит».

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +490

      Юрэс 9 минут назад

      Да чё в.......ться ???? Для Рубина идеальное приобретение !!!!!!!!
      Зенит ИТП нуууууу пока рановато

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1200

      Фанат Рубина 55 минут назад

      УРА!!! УРА!!! УРА!!!

      ну че зенит ждем вас на стадионе Центральный, повторим 2008...

      у нас 4 ваших "якобы" воспитанника..
      от которых мы ждем 4 гола в ваши ворота!..

      0
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      ...
      Рейтинг: +504

      Валерий2705 > Фанат Рубина 36 минут назад

      А после матча опять будешь плакать про бюджеты клубов.

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