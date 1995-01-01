«Рубин» объявил о переходе Сутормина

Да чё в.......ться ???? Для Рубина идеальное приобретение !!!!!!!!
Зенит ИТП нуууууу пока рановато
«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе из «Оренбурга» полузащитника Алексея Сутормина.
Казанский клуб и 25-летний футболист подписали контракт сроком до 2023 года.
- В прошлом сезоне хавбек провел за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- Суторминым также интересовался «Зенит».
ФНЛ, говорите? pic.twitter.com/787srVdHCq— «Рубин» Казань (@fcrk) 29 июня 2019 г.