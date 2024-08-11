«Локомотив» интересуется защитником «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил желание клубов РПЛ заполучить центрального защитника Силвие Бегича.
«Крылья» интересуются Бегичем? Я уже всем много раз объявил – мало ли кто интересуется.
И «Локомотив» там интересуется. Все, у нас никто не продается, и никого мы не покупаем. Бегич точно остается в «Урале», – сказал Иванов.
- 31-летний Бегич в «Урале» с сентября 2022 года.
- Его статистика: 59 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
- Ранее хорват выступал в РПЛ за «Оренбург», «Крылья Советов» и «Рубин».
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Источник: Sport24