«Локомотив» интересуется защитником «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил желание клубов РПЛ заполучить центрального защитника Силвие Бегича.

«Крылья» интересуются Бегичем? Я уже всем много раз объявил – мало ли кто интересуется.

И «Локомотив» там интересуется. Все, у нас никто не продается, и никого мы не покупаем. Бегич точно остается в «Урале», – сказал Иванов.

31-летний Бегич в «Урале» с сентября 2022 года.

Его статистика: 59 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

Ранее хорват выступал в РПЛ за «Оренбург», «Крылья Советов» и «Рубин».

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