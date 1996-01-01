Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023)
|3 тур
|15 апреля, суббота
|18:00
|Ленинградец
|Текстильщик
|4 тур
|22 апреля, суббота
|16:00
|Текстильщик
|Луки-Энергия
|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Звезда
|Текстильщик
|6 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Текстильщик
|Балтика-БФУ
|7 тур
|10 мая, среда
|00:00
|Енисей-М
|Текстильщик
|8 тур
|16 мая, вторник
|00:00
|Текстильщик
|Ленинградец
|9 тур
|21 мая, воскресенье
|00:00
|Луки-Энергия
|Текстильщик
|10 тур
|28 мая, воскресенье
|00:00
|Текстильщик
|Звезда
|11 тур
|4 июня, воскресенье
|00:00
|Балтика-БФУ
|Текстильщик
|12 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Зоркий
|Текстильщик