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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Текстильщик
Новости
€ 4,88 млн
Текстильщик - новости команды
Иваново
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Текстильщик
Сайт:
http://www.fc-textil.ru/
Тренер:
Дмитрий Пятибратов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Текстильщик» – «Челябинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Челябинска» на победу в матче 14-го тура
17 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Чертаново» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Шинник» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Ленинградец» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Ленинградец» – «Текстильщик»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Фото
Клуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
«Текстильщик» – «Арсенал Тула»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
7 сентября
«Текстильщик» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Текстильщик» – «Торпедо»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
3 сентября
Фото
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
«Текстильщик» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
Фото
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
«Текстильщик» – «Велес»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Урал» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Урал» – «Текстильщик»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
21 августа
Трансляция
«КАМАЗ» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
Фото
Клуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«КАМАЗ» – «Текстильщик»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027
18 августа
«Текстильщик» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Текстильщик» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Енисей» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Енисей» – «Текстильщик»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Нефтехимик» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
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