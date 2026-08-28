Матч 9 тура Первой лиги между ивановским «Текстильщиком» и московским «Велесом» пройдет 29 августа 2026 года в Иванове. Хозяева находятся в зоне вылета (15-е место, шесть очков), гости уверенно идут на втором месте с 18 баллами. «Текстильщик» испытывает серьeзные проблемы в атаке – в среднем 0,40 гола за последние пять матчей, тогда как «Велес» забивает 1,80 мяча за тот же период и не проигрывает сопернику в семи из девяти последних очных встреч. Сможет ли «Текстильщик» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу лидеру на своем поле, или «Велес» продолжит своe доминирование и укрепится на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Текстильщик» переживает серьeзный кризис. Команда забивает в среднем всего 0,40 гола за последние пять матчей – катастрофический показатель для любой команды. При этом оборона хозяев пропускает 1,20 мяча за тот же период, что указывает на относительную надежность сзади, но отсутствие голов не позволяет им претендовать на победу. В стартовых турах «Текстильщик» уступил «Уралу» (0:2) и «Нижнему Новгороду» (1:3), сыграл вничью с «Енисеем» (0:0), но одержал победу над «КАМАЗом» (1:0). В очных встречах с «Велесом» статистика складывается не в их пользу – всего четыре победы в 16 матчах, и в последних встречах они часто уступают. Домашняя поддержка может помочь, но при такой низкой результативности рассчитывать на победу крайне сложно.

«Велес» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Текстильщика» и забивает в пяти из семи последних очных встреч. В атаке гости стабильны: они забивают в восьми из десяти последних матчей, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Оборона «Велеса» пропускает 1,20 мяча за тот же период, что указывает на уязвимость, но против аутсайдера, который забивает 0,40 гола, это вряд ли станет проблемой. В стартовых турах «Велес» обыграл «Арсенал Тула» (2:0), «Нижний Новгород» (3:2) и «Ротор» (2:1), подтвердив свою готовность бороться за высокие места. Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником.

Итоговый вывод: «Велес» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, стабильной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Текстильщик» практически не забивает и не может выиграть у этого соперника, что делает победу гостей наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Велес» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 16 очных матчах «Велес» одержал восемь побед, «Текстильщик» – четыре, ещe четыре встречи завершились вничью. При этом гости не проигрывают в семи из девяти последних встреч против «Текстильщика» и забивают в пяти из семи последних матчей. Текущая форма «Текстильщика» – низкая результативность и нестабильность, тогда как «Велес» стабильно забивает и редко уступает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Велеса» в основное время. Отличная форма гостей, их стабильная атака и катастрофическая результативность хозяев, которые забивают в среднем 0,40 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. «Текстильщик» может попытаться забить, но его атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Велеса» с коэффициентом 2,45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Текстильщиком» и «Велесом» состоится 29 августа 2026 года в Иванове и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.