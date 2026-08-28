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«Текстильщик» – «Велес»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027

28 августа 2026 9:23
Текстильщик - Велес
29 авг. 2026, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Велеса»
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Матч 9 тура Первой лиги между ивановским «Текстильщиком» и московским «Велесом» пройдет 29 августа 2026 года в Иванове. Хозяева находятся в зоне вылета (15-е место, шесть очков), гости уверенно идут на втором месте с 18 баллами. «Текстильщик» испытывает серьeзные проблемы в атаке – в среднем 0,40 гола за последние пять матчей, тогда как «Велес» забивает 1,80 мяча за тот же период и не проигрывает сопернику в семи из девяти последних очных встреч. Сможет ли «Текстильщик» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу лидеру на своем поле, или «Велес» продолжит своe доминирование и укрепится на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Текстильщик» переживает серьeзный кризис. Команда забивает в среднем всего 0,40 гола за последние пять матчей – катастрофический показатель для любой команды. При этом оборона хозяев пропускает 1,20 мяча за тот же период, что указывает на относительную надежность сзади, но отсутствие голов не позволяет им претендовать на победу. В стартовых турах «Текстильщик» уступил «Уралу» (0:2) и «Нижнему Новгороду» (1:3), сыграл вничью с «Енисеем» (0:0), но одержал победу над «КАМАЗом» (1:0). В очных встречах с «Велесом» статистика складывается не в их пользу – всего четыре победы в 16 матчах, и в последних встречах они часто уступают. Домашняя поддержка может помочь, но при такой низкой результативности рассчитывать на победу крайне сложно.

«Велес» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Текстильщика» и забивает в пяти из семи последних очных встреч. В атаке гости стабильны: они забивают в восьми из десяти последних матчей, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Оборона «Велеса» пропускает 1,20 мяча за тот же период, что указывает на уязвимость, но против аутсайдера, который забивает 0,40 гола, это вряд ли станет проблемой. В стартовых турах «Велес» обыграл «Арсенал Тула» (2:0), «Нижний Новгород» (3:2) и «Ротор» (2:1), подтвердив свою готовность бороться за высокие места. Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником.

Итоговый вывод: «Велес» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, стабильной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Текстильщик» практически не забивает и не может выиграть у этого соперника, что делает победу гостей наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что «Велес» одержит победу с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 16 очных матчах «Велес» одержал восемь побед, «Текстильщик» – четыре, ещe четыре встречи завершились вничью. При этом гости не проигрывают в семи из девяти последних встреч против «Текстильщика» и забивают в пяти из семи последних матчей. Текущая форма «Текстильщика» – низкая результативность и нестабильность, тогда как «Велес» стабильно забивает и редко уступает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 4 (27%)
Ничьих - 3 (20%)
Побед - 8 (53%)
14
Забитых мячей
21
0.93
В среднем за матч
1.4
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Велес
5 : 1
28.07.2024
Текстильщик
Самая крупная ничья
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
1 : 1
03.09.2018
Велес
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Текстильщик
0 : 1
29.08.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 1
04.04.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик
0 : 0
20.09.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Велес
1 : 0
27.07.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик
0 : 2
21.09.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Велес
5 : 1
28.07.2024
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Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
3 : 2
12.03.2022
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 0
05.09.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2 : 1
15.05.2021
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 1 тур
Текстильщик
0 : 0
01.08.2020
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 19 тур
Велес
2 : 1
13.04.2019
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
1 : 1
03.09.2018
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 21 тур
Велес
0 : 1
29.04.2018
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
Текстильщик
3 : 2
16.09.2017
Велес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
30
D. Simonov
ЦП
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Велес
76
Илья Купцов
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
11
K. Korolkov
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
50
Данил Пятибратов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Велес
41
Сергей Самок
ВР
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
87
I. Nikin
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Фадеев
27
Крутовских
74
Гузиев
3
Маругин
23
Иванников
46
Першин
2
Гапечкин
7
Джебов
30
83
Ищенко
91
Помалюк
3-4-2-1
76
Купцов
3
Волков
5
Колосков
23
Скворцов
10
Бамматгереев
97
Шубин
22
Завезен
11
77
Смирнов
90
Галкин
9
Гираев
23
Иванников
29
Никитин
29
Никитин
23
Иванников
3
Маругин
55
Гапеев
55
Гапеев
3
Маругин
30
25
Гуляев
25
Гуляев
30
91
Помалюк
77
Библик
77
Библик
91
Помалюк
83
Ищенко
87
Филев
87
Филев
83
Ищенко
23
Скворцов
40
Безчаснюк
40
Безчаснюк
23
Скворцов
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
10
Бамматгереев
87
87
10
Бамматгереев
11
94
Кучугура
94
Кучугура
11
90
Галкин
7
Мурза
7
Мурза
90
Галкин
Остались в запасе
Текстильщик
Велес
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
18
Иван Иванов
ОП
50
Данил Пятибратов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
41
Сергей Самок
ВР
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
18
Иван Иванов
ОП
50
Данил Пятибратов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Велеса» в основное время. Отличная форма гостей, их стабильная атака и катастрофическая результативность хозяев, которые забивают в среднем 0,40 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. «Текстильщик» может попытаться забить, но его атакующие проблемы слишком серьeзны, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Велеса» с коэффициентом 2,45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Текстильщиком» и «Велесом» состоится 29 августа 2026 года в Иванове и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Текстильщик» – «Велес»: смотреть онлайн.

2.45
Победа «Велеса»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Велес Текстильщик
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