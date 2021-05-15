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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Текстильщик
Велес - Текстильщик: обзор матча 15 мая 2021
Велес
15.05.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 42 тур
2 : 1
Завершен
Текстильщик
62'
А. Боковой
88'
Т. Джамалутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Текстильщик
90'
Желтая карточка
Е. Маричев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Джамалутдинов
88'
87'
Желтая карточка
А. Макушкин
Желтая карточка
Р. Фищенко
86'
84'
Замена
С. Обивалин
️️️️
А. Хрипков
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
Л. Н'Диайе
83'
82'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
М. Бачинский
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
79'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Федчук
78'
Замена
А. Баев
️️️️
К. Родионов
70'
Желтая карточка
П. Котов
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Боковой
62'
Замена
А. Боковой
️️️️
Н. Кирсанов
59'
46'
Замена
Ю. Морозов
️️️️
А. Агеев
Желтая карточка
Л. Н'Диайе
37'
Желтая карточка
М. Майга
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
21
Артур Галоян
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Андрей Боковой
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
37
Евгений Маричев
АП
5
Александр Сметанкин
ПП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
3-2-1-2-2
98
Овчинников
17
Котов
22
Родионов
24
Кахидзе
6
Фищенко
8
Майга
4
Елисеев
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Федчук
11
Н'Диайе
4-1-2-1-2
1
Смирнов
17
Фомин
95
Губочкин
90
Хрипков
23
Макушкин
8
Мнацаканян
7
Горюшкин
0
Машуков
76
Агеев
30
Альшанский
77
Бачинский
10
Кирсанов
11
Боковой
11
Боковой
10
Кирсанов
11
Н'Диайе
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
11
Н'Диайе
22
Родионов
21
Баев
21
Баев
22
Родионов
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
10
Федчук
33
Гаракоев
33
Гаракоев
10
Федчук
90
Хрипков
88
Обивалин
88
Обивалин
90
Хрипков
77
Бачинский
99
Каменщиков
99
Каменщиков
77
Бачинский
76
Агеев
5
Морозов
5
Морозов
76
Агеев
Остались в запасе
Велес
Текстильщик
7
Мариус Йосипой
ЦП
20
Диего Малания
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Безняк
37
Евгений Маричев
АП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
35
Максим Киселев
ВР
5
Александр Сметанкин
ПП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
7
Мариус Йосипой
ЦП
20
Диего Малания
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ВР
Остались в запасе
37
Евгений Маричев
АП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
35
Максим Киселев
ВР
5
Александр Сметанкин
ПП
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Велес - Текстильщик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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