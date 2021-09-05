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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Велес
Текстильщик - Велес: обзор матча 05 сентября 2021
Текстильщик
05.09.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Велес
40'
Г. Гогричиани
55'
А. Горюшкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Велес
Замена
А. Губочкин
️️️️
И. Шведюк
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Н. Тарасов
90'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
А. Бацуев
Замена
Д. Рудаков
️️️️
Г. Гогричиани
83'
76'
Желтая карточка
Ф. Стаменкович
Замена
Е. Пруцев
️️️️
И. Мосейчук
75'
Замена
В. Сергеев
️️️️
М. Бачинский
75'
68'
Замена
А. Самылин
️️️️
А. Коротков
60'
Замена
Д. Ежков
️️️️
В. Кабахидзе
59'
Замена
А. Вульфов
️️️️
А. Галоян
59'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
М. Майга
ГОЛ! 2:0!
А. Горюшкин
55'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гогричиани
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Егор Пруцев
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Велес
16
Даниил Власов
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
96
Руслан Мальцев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Смирнов
19
Косицин
88
Обивалин
90
Хрипков
7
Шведюк
0
Машуков
20
Стеклов
7
Горюшкин
9
Мосейчук
97
Гогричиани
77
Бачинский
3-4-1-1-1
1
Граб
24
Кахидзе
24
Коротков
5
Стаменкович
5
Осипов
8
Майга
95
Бацуев
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
21
Галоян
17
Лопатин
77
Бачинский
14
Сергеев
14
Сергеев
77
Бачинский
7
Шведюк
95
Губочкин
95
Губочкин
7
Шведюк
97
Гогричиани
17
Рудаков
17
Рудаков
97
Гогричиани
9
Мосейчук
11
Пруцев
11
Пруцев
9
Мосейчук
8
Майга
23
Тарасов
23
Тарасов
8
Майга
21
Галоян
96
Вульфов
96
Вульфов
21
Галоян
18
Кабахидзе
10
Ежков
10
Ежков
18
Кабахидзе
24
Коротков
97
Самылин
97
Самылин
24
Коротков
95
Бацуев
2
Тарасов
2
Тарасов
95
Бацуев
Остались в запасе
Текстильщик
Велес
7
Александр Шленкин
ЦФ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Максим Едапин
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
96
Руслан Мальцев
ОП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
7
Александр Шленкин
ЦФ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Максим Едапин
ВР
Остались в запасе
16
Даниил Власов
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
96
Руслан Мальцев
ОП
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Текстильщик - Велес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Текстильщик
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