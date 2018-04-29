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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Велес - Текстильщик
Велес - Текстильщик: обзор матча 29 апреля 2018
Велес
29.04.2018, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 21 тур
0 : 1
Завершен
Текстильщик
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Велес - Текстильщик
1
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1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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