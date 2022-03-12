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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Текстильщик
Велес - Текстильщик: обзор матча 12 марта 2022
Велес
12.03.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
3 : 2
Завершен
Текстильщик
2'
Г. Саркисян
38'
М. Майга
83'
А. Галоян (П)
35'
Д. Малания (П)
62'
А. Рогов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Текстильщик
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Галоян
83'
80'
Замена
Х. Машуков
️️️️
А. Рогов
78'
Замена
М. Сидоров
️️️️
В. Стеклов
69'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
В. Сергеев
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Рогов
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
К. Кертанов
58'
Замена
️️️️
А. Бацуев
46'
ГОЛ! 2:1!
М. Майга
38'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Малания
Желтая карточка
М. Майга
33'
22'
Желтая карточка
А. Горюшкин
Желтая карточка
А. Бацуев
21'
17'
Желтая карточка
В. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
Г. Саркисян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
89
Темур Джикия
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Текстильщик
19
Сергей Косицин
ЛЗ
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
81
Максим Сидоров
АП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
7
Александр Шленкин
ЦФ
4-3-2-1
96
Кузнецов
35
Прищепа
24
Кахидзе
2
Михайленко
34
Макеев
8
Майга
17
Абдуллахи
95
Бацуев
18
Кертанов
21
Галоян
99
Саркисян
4-1-3-1-1
1
Смирнов
5
Матвийчук
90
Хрипков
62
Карпов
20
Малания
59
Аванесян
7
Горюшкин
10
Рогов
20
Стеклов
9
Мосейчук
14
Сергеев
18
Кертанов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
18
Кертанов
10
Рогов
0
Машуков
0
Машуков
10
Рогов
20
Стеклов
81
Сидоров
81
Сидоров
20
Стеклов
14
Сергеев
97
Гогричиани
97
Гогричиани
14
Сергеев
Остались в запасе
Велес
Текстильщик
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
89
Темур Джикия
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
19
Сергей Косицин
ЛЗ
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
89
Темур Джикия
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
19
Сергей Косицин
ЛЗ
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Главный тренер
Андрей Аксенов
Статистика матча Велес - Текстильщик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Евгений Синянский (Ярославль)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
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