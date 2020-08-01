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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Велес
Текстильщик - Велес: обзор матча 01 августа 2020
Текстильщик
01.08.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 0
Завершен
Велес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Велес
90'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Желтая карточка
Д. Семашкин
87'
Замена
Д. Семашкин
️️️️
М. Сидоров
80'
Красная карточка
А. Губочкин
78'
Замена
А. Губочкин
️️️️
А. Шленкин
71'
71'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
Е. Маричев
65'
65'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Н. Кирсанов
58'
Замена
А. Максименко
️️️️
Р. Фищенко
58'
Замена
Д. Поляков
️️️️
К. Родионов
55'
Желтая карточка
Р. Фищенко
11'
Желтая карточка
П. Котов
Желтая карточка
В. Романенко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
10
Никита Кирсанов
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
19
Евгений Попов
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
76
Александр Агеев
АП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
8
Данила Поляков
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-3-2
1
Смирнов
88
Обивалин
17
Фомин
5
Морозов
10
Сысуев
7
Горюшкин
37
Маричев
81
Сидоров
77
Романенко
14
Аппаев
7
Шленкин
3-4-2-1
93
Городовой
20
Малания
3
Ботака-Иобома
22
Родионов
24
Кахидзе
5
Осипов
6
Фищенко
17
Котов
21
Галоян
10
Кирсанов
21
Баев
81
Сидоров
88
Семашкин
88
Семашкин
81
Сидоров
7
Шленкин
95
Губочкин
95
Губочкин
7
Шленкин
37
Маричев
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
37
Маричев
6
Фищенко
9
Максименко
9
Максименко
6
Фищенко
22
Родионов
8
Поляков
8
Поляков
22
Родионов
10
Кирсанов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
10
Кирсанов
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
Остались в запасе
Текстильщик
Велес
19
Евгений Попов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
8
Александр Солодков
ЦП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
13
Петр Косаревский
ВР
59
Никита Макаров
ЦП
80
Игорь Климов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
19
Евгений Попов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
8
Александр Солодков
ЦП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
59
Никита Макаров
ЦП
80
Игорь Климов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Текстильщик - Велес
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Текстильщик
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