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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Текстильщик
Результаты
€ 4,88 млн
Текстильщик - результаты матчей
Иваново
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Текстильщик
Сайт:
http://www.fc-textil.ru/
Тренер:
Дмитрий Пятибратов
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Россия. PARI Первая лига. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2025
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2024
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Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад. 2009
31.10 | 16:00
Волга
1 : 1
Текстильщик
24.10 | 16:00
Текстильщик
1 : 3
Сочи
18.10 | 15:00
Текстильщик
2 : 1
Челябинск
10.10 | 17:00
Шинник
2 : 0
Текстильщик
17.09 | 17:00
Текстильщик
0 : 2
Ротор
13.09 | 15:00
Ленинградец
2 : 2
Текстильщик
04.09 | 19:30
Текстильщик
1 : 4
Торпедо
29.08 | 17:00
Текстильщик
0 : 1
Велес
22.08 | 12:30
Урал
2 : 0
Текстильщик
19.08 | 18:00
КАМАЗ
0 : 1
Текстильщик
15.08 | 17:00
Текстильщик
1 : 3
Нижний Новгород
08.08 | 12:00
Енисей
0 : 0
Текстильщик
01.08 | 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Текстильщик
25.07 | 19:00
Текстильщик
0 : 0
Спартак К
19.07 | 17:00
Текстильщик
2 : 2
Уфа
13.07 | 19:30
Арсенал
2 : 1
Текстильщик
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