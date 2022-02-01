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    Текстильщик - результаты

    Город Иваново
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://www.fc-textil.ru/
    Стадион Текстильщик
    Тренер Игорь Колыванов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Текстильщик 2:0 Муром
    21 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Чертаново 1:0 Текстильщик
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Текстильщик 3:1 Динамо-2
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Химик 1:0 Текстильщик
    18 тур
    		24 октября, понедельник 18:30 Текстильщик 0:0 Торпедо-2
    17 тур
    		19 октября, среда 14:00 Динамо Вг 0:3 Текстильщик
    16 тур
    		15 октября, суббота 14:00 Текстильщик 2:0 Тверь
    15 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Спартак К 1:0 Текстильщик
    14 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Торпедо Вл 2:2 Текстильщик
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 18:00 Знамя Труда 0:1 Текстильщик
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 2:0 Чертаново
    10 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Динамо-2 4:1 Текстильщик
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 2:1 Химик
    8 тур
    		27 августа, суббота 12:00 Торпедо-2 0:5 Текстильщик
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Текстильщик 3:0 Динамо Вг
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Тверь 0:3 Текстильщик
    5 тур
    		10 августа, среда 19:00 Текстильщик 2:2 Спартак К
    4 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Текстильщик 4:0 Торпедо Вл
    3 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Текстильщик 3:1 Знамя Труда
    1 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Муром 1:2 Текстильщик
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