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«Урал» – «Текстильщик»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

21 августа 2026 8:51
Урал - Текстильщик
22 авг. 2026, суббота 12:30 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Урала» с форой (-1.5)
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Матч 8 тура Первой лиги между екатеринбургским «Уралом» и ивановским «Текстильщиком» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы (пятое место, 11 очков) и не проигрывают в пяти последних матчах, демонстрируя при этом образцовую оборону – всего 0,20 пропущенного гола за игру. Гости, напротив, находятся в зоне вылета (15-е место, 6 очков) и испытывают серьезные проблемы в атаке, забивая в среднем 0,40 мяча за матч. Сумеет ли «Текстильщик» навязать борьбу фавориту на его поле, или «Урал» продолжит победную поступь и упрочит положение в турнирной таблице?

Кто победит в матче

«Урал» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, причем в трех из них одержала победы с крупным счетом (3:0 над «Уфой» и «Енисеем», 3:0 над «СКА Хабаровск»). Оборона хозяев выглядит неприступной: в последних пяти встречах они пропускают в среднем всего 0,20 гола за игру, что является лучшим показателем в лиге. При этом атака приносит 2,00 мяча в среднем, а команда забивает в трех последних матчах подряд. В очных встречах с «Текстильщиком» «Урал» одержал три победы в трех матчах и неизменно забивал, что добавляет уверенности перед предстоящей игрой. Домашнее поле и поддержка болельщиков должны помочь хозяевам доминировать с первых минут.

«Текстильщик» переживает серьезный кризис. Команда забивает в среднем всего 0,40 гола за последние пять матчей, а букмекерские прогнозы указывают на высокую вероятность того, что гости не смогут отличиться. В атаке ивановцы нестабильны, а их оборона, хотя и пропускает в среднем 0,80 мяча за игру, не выдерживает давления сильных соперников. В текущем сезоне «Текстильщик» одержал лишь одну победу и расположился на 15-м месте. В последних турах они уступили «Нижнему Новгороду» (1:3) и сыграли вничью с «Енисеем» (0:0), а единственная победа пришлась на матч с КАМАЗом (1:0). В гостях команда играет слабо, и против такого организованного соперника, как «Урал», шансов на положительный результат крайне мало.

Итоговый вывод: «Урал» значительно превосходит соперника по всем ключевым параметрам – оборона надежна, атака результативна, а турнирное положение говорит о классе и стабильности. «Текстильщик» не забивает и много пропускает, поэтому победа хозяев с комфортным счетом выглядит наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В трех очных матчах между «Уралом» и «Текстильщиком» неизменно побеждал «Урал», причем в двух последних встречах счет был минимальным (1:0 и 2:1), но хозяева всегда находили способ взять верх. Текущая форма «Урала» – пять матчей без поражений с феноменальной обороной, а «Текстильщик» не может забить более одного гола за игру и регулярно проигрывает. Разница в классе и турнирном положении делает победу «Урала» практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Урал
2 : 0
22.08.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Урал
2 : 0
22.08.2026
Текстильщик

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
99
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Текстильщик
1
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
30
D. Simonov
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
4-1-3-2
57
Селихов
44
Малькевич
46
Мамин
15
Тихий
2
Бегич
6
Сунгатулин
37
Бондарев
97
Ишков
17
Карапузов
99
69
Боков
4-1-2-2-1
1
Фадеев
2
Гапечкин
23
Иванников
74
Гузиев
27
Крутовских
46
Першин
7
Джебов
30
25
Гуляев
83
Ищенко
91
Помалюк
44
Малькевич
35
Прищепа
35
Прищепа
44
Малькевич
15
Тихий
16
Итало
16
Итало
15
Тихий
17
Карапузов
24
Коротков
24
Коротков
17
Карапузов
99
18
Морозов
18
Морозов
99
30
63
Никитенков
63
Никитенков
30
46
Першин
66
Петин
66
Петин
46
Першин
25
Гуляев
29
Никитин
29
Никитин
25
Гуляев
83
Ищенко
78
Корнеев
78
Корнеев
83
Ищенко
91
Помалюк
87
Филев
87
Филев
91
Помалюк
Остались в запасе
Урал
Текстильщик
86
Иван Кузнецов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Урала» с разницей как минимум в два мяча. Безупречная оборона хозяев и низкая результативность гостей не оставляют сомнений в исходе, а домашнее поле и историческое преимущество только укрепляют веру в разгром. Рекомендуемая ставка – победа «Урала» с форой (-1.5) с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Уралом» и «Текстильщиком» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Урал» – «Текстильщик»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

1.95
Победа «Урала» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Текстильщик Урал
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