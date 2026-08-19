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  • «КАМАЗ» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026

«КАМАЗ» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026

19 августа, 16:50
КАМАЗ
19.08.2026, среда, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Текстильщик
75' А. Крутовских
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
67
R. Tkachuk
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Текстильщик
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
30
D. Simonov
ЦП
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
96
M. Shavel
ЦФ
19
Максим Богданец
ЦФ
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
19
M. Noskov
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
3-2-3-2
30
Замерец
27
Мануйлов
67
76
Суханов
8
Долгополов
7
Аюкин
37
Воронин
10
Защепкин
28
Султонов
65
Гулько
18
Попов
3-3-1-2-1
1
Фадеев
27
Крутовских
74
Гузиев
63
Никитенков
2
Гапечкин
46
Першин
23
Иванников
30
83
Ищенко
29
Никитин
91
Помалюк
37
Воронин
79
Семенов
79
Семенов
37
Воронин
8
Долгополов
2
Хубаев
2
Хубаев
8
Долгополов
7
Аюкин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
7
Аюкин
28
Султонов
96
96
28
Султонов
65
Гулько
19
Богданец
19
Богданец
65
Гулько
91
Помалюк
95
Волков
95
Волков
91
Помалюк
74
Гузиев
3
Маругин
3
Маругин
74
Гузиев
63
Никитенков
7
Джебов
7
Джебов
63
Никитенков
46
Першин
19
19
46
Першин
29
Никитин
25
Гуляев
25
Гуляев
29
Никитин
Остались в запасе
КАМАЗ
Текстильщик
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Остались в запасе
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча КАМАЗ - Текстильщик
4
1
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Текстильщика», 7-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Текстильщик»

«КАМАЗ» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Текстильщик КАМАЗ
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