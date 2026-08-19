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Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Текстильщика», 7-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Текстильщик»