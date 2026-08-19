19.08.2026, среда, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-2-3-2
30
Замерец
27
Мануйлов
67
76
Суханов
8
Долгополов
7
Аюкин
37
Воронин
10
Защепкин
28
Султонов
65
Гулько
18
Попов
3-3-1-2-1
1
Фадеев
27
Крутовских
74
Гузиев
63
Никитенков
2
Гапечкин
46
Першин
23
Иванников
30
83
Ищенко
29
Никитин
91
Помалюк
37
Воронин
79
Семенов
79
Семенов
37
Воронин
8
Долгополов
2
Хубаев
2
Хубаев
8
Долгополов
7
Аюкин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
7
Аюкин
28
Султонов
96
96
28
Султонов
65
Гулько
19
Богданец
19
Богданец
65
Гулько
91
Помалюк
95
Волков
95
Волков
91
Помалюк
74
Гузиев
3
Маругин
3
Маругин
74
Гузиев
63
Никитенков
7
Джебов
7
Джебов
63
Никитенков
46
Першин
19
19
46
Першин
29
Никитин
25
Гуляев
25
Гуляев
29
Никитин
Остались в запасе
КАМАЗ
Текстильщик
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
Остались в запасе
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча КАМАЗ - Текстильщик
4
1
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Текстильщика», 7-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Текстильщик»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»