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«Шапекоэнсе» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.05

03 мая 2026 8:10
Шапекоэнсе - Брагантино
04 мая 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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2.05
Победа «Брагантино»
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4 мая на стадионе «Арена Конда» в Шапеко состоится матч 14-го тура бразильской Серии А, в котором «Шапекоэнсе» примет «Брагантино». Встреча главного аутсайдера чемпионата и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. «Шапе» переживает катастрофический сезон, а «быки» пытаются закрепиться в верхней половине таблицы.

«Шапекоэнсе»

Хозяева замыкают турнирную таблицу и потерпели три поражения подряд в Серии А. Команда пропускает в шести последних матчах чемпионата и в семи последних матчах во всех турнирах. «Шапекоэнсе» демонстрирует удручающую результативность в атаке – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Оборона также оставляет желать лучшего – 10 пропущенных мячей за тот же отрезок. Марсиньо с 5 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. Команда проигрывает в четырeх последних матчах во всех турнирах.

«Брагантино»

«Быки» подходят к матчу после домашнего поражения от лидера «Палмейраса» (0:1) и вылета из Копа Судамерикана. Команда пропускает в трeх последних матчах Серии А и в семи последних матчах во всех турнирах. «Брагантино» демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Исидро Питта с 7 голами в 19 матчах является лучшим бомбардиром. Гости забивают в четырeх последних очных матчах против «Шапекоэнсе».

Факты о командах

«Шапекоэнсе»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 6 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних очных матчах против «Брагантино»

«Брагантино»

  • Пропускает в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 7 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Шапекоэнсе»
  • Поражение в последнем матче от «Палмейраса» (0:1)

Прогноз на матч «Шапекоэнсе» – «Брагантино»

«Брагантино» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Гости демонстрируют хорошую результативность и забивают в четырeх последних матчах против «Шапекоэнсе». Хозяева являются главным аутсайдером чемпионата и практически не забивают. Ожидаем уверенную победу «Брагантино».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Брагантино» – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Шапекоэнсе» меньше 0.5

2.05
Победа «Брагантино»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Брагантино Шапекоэнсе
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