«Крузейро» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.92

12 апреля 2026 10:08
Крузейро - Брагантино
13 апр. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 11 тур
13 апреля в рамках 11-го тура бразильской Серии A «Крузейро» на своeм поле примет «Брагантино». Хозяева находятся в зоне вылета, но дома чувствуют себя уверенно и имеют отличную статистику личных встреч, а гости – крепкий середняк, который стабильно забивает. «Крузейро» отчаянно нуждается в очках, и домашние стены должны помочь.

«Крузейро»

Хозяева переживают не лучший период и находятся в зоне вылета (19-е место). Но есть позитив: команда не проигрывает в 7 последних домашних матчах! Это серьeзная заявка на то, чтобы цепляться за очки. В атаке 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, Кайо Жорже (9 голов) – настоящая звезда, способная решить эпизод. Оборона – 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Брагантино» у хозяев отличная статистика: 7 из 8 последних матчей без поражений. Это даeт им уверенность перед важной игрой.

«Брагантино»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы (9-е место). Команда забивает в 3 последних матчах, а в последних 5 играх имеет 1 гол за игру. Лучший бомбардир – Исидро Питта (3 гола) – не звезда, но команда забивает за счeт командных действий. Оборона выглядит прилично – 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Крузейро» гости забивают в 4 последних матчах, но побеждают редко.

Факты о командах

«Крузейро»

  • Семь домашних матчей без поражений – крепость
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Кайо Жорже (9 голов)
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних очных матчей с «Брагантино»

«Брагантино»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Исидро Питта (3 гола)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Крузейро»

Прогноз на матч «Крузейро» – «Брагантино»

«Крузейро» дома – крепкий орешек. Семь матчей без поражений на своeм поле и отличная статистика личных встреч (7 из 8 без поражений) – это серьeзные аргументы. «Брагантино» стабилен, но не более того. Хозяева отчаянно нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны вылета. Скорее всего, «Крузейро» как минимум не проиграет, а их мощная атака во главе с Кайо Жорже должна принести результат. Гости могут забить, но вряд ли этого хватит для победы.

Рекомендованные ставки

  • «Крузейро» не проиграет (X2) – коэффициент 1.92
  • Обе забьют – да

Автор: Воронцов Егор
