11 мая состоится матч 15-го тура бразильской Серии A, в котором «Сантос» примет «Брагантино». Хозяева застряли в зоне вылета и отчаянно борются за выживание, тогда как гости уверенно идут в верхней части таблицы и демонстрируют яркий атакующий футбол. Встреча обещает быть напряжeнной и принципиальной, учитывая историю противостояний и разное турнирное положение команд.

«Сантос»

Легендарный клуб переживает непростые времена. «Рыбы» не побеждают в 3 последних турах Серии A, но при этом забивают в 6 матчах чемпионата подряд – это говорит о том, что атака функционирует даже в кризисные моменты. На дистанции 5 последних встреч команда забивает и пропускает ровно по 1,00 мяча в среднем – идеальный баланс, который, однако, не приносит побед. Габриэл Барбоза с 9 голами в 20 матчах остаeтся главной звездой и способен решить эпизод в одиночку. Пять ничьих в 5 последних матчах во всех турнирах – уникальная серия, которая говорит о неумении дожимать соперника, но и о характере: команда не разваливается даже в сложных ситуациях. Дома «Сантос» традиционно играет агрессивнее и цепляется за очки.

«Брагантино»

Команда из Браганса-Паулисты проводит отличный сезон и идeт на 7-м месте с 20 очками. «Быки» славятся атакующим стилем: 1,80 забитых мяча в среднем за 5 последних встреч – это один из лучших показателей в лиге. После разгрома «Блуминга» в Копа Судамерикана (6:0) и победы над «Шапекоэнсе» (2:1) команда находится в приподнятом настроении. Исидро Питта с 7 голами в 21 матче ведeт атаку, но главная сила «Брагантино» – именно коллективные взаимодействия и быстрые переходы. Оборона пропускает в 8 из 10 последних встреч и в среднем 0,80 мяча за игру. При этом «Брагантино» не проигрывает «Сантосу» в 5 из 7 последних очных матчей в Серии A – это серьeзный психологический козырь.

Факты о командах:

«Сантос»

Забивает в 6 последних матчах Серии A

Пять ничьих подряд во всех турнирах

Забивает и пропускает в среднем по 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Габриэл Барбоза – 9 голов в 20 матчах

«Брагантино»

Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Не проигрывает «Сантосу» в 5 из 7 последних очных встреч в Серии A

Идeт на 7-м месте, борется за еврокубки

История противостояний

«Брагантино» не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей в Серии A

Последняя встреча: ничья в Лиге Паулиста (0:0)

Обе команды забивают в 3 из 4 последних личных встреч

Прогноз на матч «Сантос» – «Брагантино»

«Сантос» забивает в 6 турах подряд, но постоянно теряет очки из-за проблем в обороне. «Брагантино» много забивает и пропускает в 8 из 10 последних матчей. Учитывая, что «рыбы» находятся в отчаянном положении и будут играть на победу, а гости стабильно отличаются на выезде, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами в обе стороны. Историческая склонность этой пары к обмену голами только укрепляет уверенность в таком исходе.

Рекомендованные ставки: