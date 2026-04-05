«Мирассол» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.8

05 апреля 2026 10:24
Мирассол - Брагантино
06 апр. 2026, понедельник 02:00 | Бразилия. Серия А, 10 тур
1.80
Тотал меньше 2.5 голов
6 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Мирассол» примет «Ред Булл Брагантино». Хозяева находятся в зоне вылета на 19-м месте с 6 очками, гости расположились на 11-й строчке с 11 очками. «Ред Булл Брагантино» имеет преимущество в личных встречах.

«Мирассол»

Хозяева находятся в глубоком кризисе. Команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 9 последних. В последних 5 играх «Мирассол» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.60. Лучший бомбардир – Игор Формига (4 гола в 10 матчах). В личных встречах с «Ред Булл Брагантино» дома «Мирассол» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Ред Булл Брагантино»

Гости подходят к матчу после победы над «Фламенго» (3:0). Команда забивает в 7 из 9 последних матчей. В последних 5 играх «Ред Булл Брагантино» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.40. В личных встречах с «Мирассолом» гости не проигрывают в 5 последних матчах.

Факты о командах

«Мирассол»

  • Поражение в последнем матче от «Ботафого» (2:3)
  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 11 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Ред Булл Брагантино»

  • Победа в последнем матче над «Фламенго» (3:0)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 последних очных матчах с «Мирассолом»

Прогноз на матч «Мирассол» – «Ред Булл Брагантино»

«Ред Булл Брагантино» имеет психологическое преимущество: 5 матчей без поражений в личных встречах. «Мирассол» находится в кризисе, проигрывает 4 матча подряд и много пропускает. Учитывая форму гостей и их статистику в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Ред Булл Брагантино».

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.8
  • «Брагантино» не проиграет (X2)

Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Брагантино Мирассол
