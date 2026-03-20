«Брагантино» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.75

20 марта 2026 10:59
Брагантино - Ботафого
21 мар. 2026, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
«Ботафого» не проиграет (X2)
Сделать ставку

21 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Брагантино» примет «Ботафого». Обе команды переживают серьезный кризис и находятся в нижней части таблицы. Хозяева не могут выиграть в 5 матчах, гости проиграли 4 из 5 последних игр.

«Брагантино»

Команда из Брагантины проводит неудачный отрезок сезона. После 7 туров клуб набрал 8 очков и занимает 12-е место. «Брагантино» не может выиграть в 5 последних матчах Серии А и пропускает в 5 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Густаво Маркес, на счету которого всего 2 гола в 11 матчах.

«Ботафого»

Рио-де-жанейрцы находятся в еще более тяжелом положении. После 5 туров (у команды два матча в запасе) клуб имеет всего 3 очка и занимает 18-е место, замыкая турнирную таблицу. «Ботафого» проигрывает в 4 последних матчах Серии А и пропускает в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Данило, забивший 6 голов в 12 матчах (в среднем 0.50 за игру).

Факты о командах:

«Брагантино»

  • 12-е место в Серии А, 8 очков после 7 туров
  • Не может выиграть в 5 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 5 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 0.80 забито, 1.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Густаво Маркес (2 гола)

«Ботафого»

  • 18-е место в Серии А, 3 очка после 5 туров
  • Проигрывает в 4 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 4 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Данило (6 голов в 12 матчах)

История личных встреч

«Ботафого» имеет преимущество в противостоянии с «Брагантино». Команда побеждает в 3 последних очных матчах и забивает в 3 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 31 августа 2025 года «Ботафого» разгромил «Брагантино» на выезде со счетом 4:1.

Прогноз на матч «Брагантино» – «Ботафого»

Обе команды находятся в глубоком кризисе. «Брагантино» не может выиграть в 5 матчах, а «Ботафого» проиграл 4 из 5 последних игр. Обе команды много пропускают (по 1.60 гола за матч в последних 5 играх) и мало забивают.

«Ботафого» имеет психологическое преимущество благодаря 3 победам подряд в очных встречах. При этом у гостей есть Данило – игрок, который забивает в среднем каждый второй матч. «Брагантино» же испытывает проблемы в атаке (всего 0.80 гола за игру).

Учитывая кризис обеих команд, но более качественный состав гостей и их преимущество в личных встречах, «Ботафого» как минимум не проиграет. При этом оба клуба пропускают в каждой игре, что делает ставку на голы гостей вполне логичной.

Рекомендованные ставки:

  • «Ботафого» не проиграет (X2) – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Ботафого» больше 1.5

1.75
«Ботафого» не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Ботафого Брагантино
