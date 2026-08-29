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«Сан-Паулу» – «Брагантино»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026

29 августа 2026 10:35
Сан-Паулу - Брагантино
30 авг. 2026, воскресенье 02:00 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Сан-Паулу»
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Сан-Паулу» и «Брагантино» пройдет 30 августа. Хозяева набрали 27 очков и занимают 13-е место, а гости с 35 очками располагаются на седьмой строчке и претендуют на место в Кубке Либертадорес. При этом «Сан-Паулу» имеет солидное преимущество в очных встречах – не проигрывает «Брагантино» в восьми из десяти последних матчей в Серии A, а дома не знает поражений в десяти из двенадцати последних игр. Сможет ли «Брагантино» прервать эту серию на чужом поле или хозяева продолжат успешно играть против соперника?

Кто победит в матче

«Сан-Паулу» подходит к игре с хорошей домашней формой – команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей на своем поле. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает шесть матчей из восьми. Однако оборона «Сан-Паулу» вызывает вопросы – команда пропускает в восьми последних матчах подряд, что дает гостям шанс на гол. В личных встречах с «Брагантино» хозяева чувствуют себя уверенно: они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей в Серии A. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут стать решающим фактором, но слабая оборона требует внимания.

«Брагантино» находится в неплохой форме – команда забивает в трeх последних матчах и имеет положительную разницу мячей (+5) в чемпионате. Однако гостевые игры даются сопернику тяжело: «Брагантино» играет вничью в четырeх последних выездных матчах Серии A. В атаке гости действуют скромно – в среднем за последние пять игр они забивают 0,8 гола за встречу, но при этом забивают «Сан-Паулу» в шести последних очных встречах. Оборона «Брагантино» пропускает в среднем 1,2 гола за игру, что даeт хозяевам шанс на гол. Гости наверняка сделают ставку на контратаки, используя проблемы «Сан-Паулу» в обороне.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Сан-Паулу». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и хорошую очную статистику, тогда как «Брагантино» слабо играет на выезде и часто довольствуется ничьими. Однако из-за проблем «Сан-Паулу» в обороне гости наверняка забьют, но победа останется за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Сан-Паулу» имеет солидный перевес – 17 побед против 11 у «Брагантино» при 8 ничьих. В последних десяти матчах в Серии A «Сан-Паулу» не проигрывает в восьми случаях, что говорит о тактическом доминировании. Текущая домашняя форма хозяев также впечатляет, тогда как «Брагантино» в гостях часто играет вничью. Это даeт «Сан-Паулу» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 5 (36%)
Ничьих - 5 (36%)
Побед - 4 (29%)
18
Забитых мячей
15
1.29
В среднем за матч
1.07
3:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 28 тур
Брагантино
4 : 2
07.01.2021
Сан-Паулу
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
2 : 2
17.07.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
0 : 1
09.11.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
2 : 2
17.07.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
1 : 1
20.11.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сан-Паулу
2 : 0
07.07.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
1 : 0
09.11.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
0 : 0
09.07.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
3 : 0
14.08.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 1
23.04.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 28 тур
Брагантино
1 : 0
25.10.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
1 : 2
05.07.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 28 тур
Брагантино
4 : 2
07.01.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
1 : 1
10.09.2020
Брагантино
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
12
Iago Borduchi
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
43
Gustavo Santana
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
94
Даниэл
ЦП
37
Артур
ПВ
10
Лусиано
(К) ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Брагантино
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
5
Педро Энрике
(К) ЦЗ
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
32
José Herrera
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
7
Рамирес
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Сан-Паулу
31
Карлос Мигел
ВР
18
Венделл
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
54
Luis Osorio
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
48
Djhordney Ferreira
ЦП
80
Каули
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
34
Tetê
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
51
Cauê Nascimento Santos
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Фабиньо
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
41
Yuri Alves de Aquino
ЦП
22
Густавиньо
АП
11
Фернандо
ЦФ
4-3-1-2
23
Рафаэл
22
Дуарте
12
5
Арболеда
20
Бута
43
8
Антонио
94
Даниэл
37
Артур
35
10
Лусиано
4-3-1-3
16
5
Энрике
23
29
Капишаба
32
20
Родригиньо
7
Рамирес
21
Барбоза
17
9
Питта
18
37
Артур
11
Феррейра
11
Феррейра
37
Артур
94
Даниэл
48
48
94
Даниэл
20
Бута
29
Майя
29
Майя
20
Бута
43
17
Силва
17
Силва
43
9
Питта
41
41
9
Питта
21
Барбоза
30
Москера
30
Москера
21
Барбоза
32
22
Густавиньо
22
Густавиньо
32
17
11
Фернандо
11
Фернандо
17
7
Рамирес
5
Фабиньо
5
Фабиньо
7
Рамирес
Остались в запасе
Сан-Паулу
Брагантино
9
Хонатан Кальери
ЦФ
80
Каули
АП
34
Tetê
ЦФ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
18
Венделл
ЛЗ
54
Luis Osorio
ЦЗ
31
Карлос Мигел
ВР
19
Lucas Ramon
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
35
Матеус Фернандес
ЦП
6
Габриэль
ОП
34
Хосе Уртадо
ПЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
51
Cauê Nascimento Santos
ЦЗ
1
Клейтон
ВР
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
9
Хонатан Кальери
ЦФ
80
Каули
АП
34
Tetê
ЦФ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
18
Венделл
ЛЗ
54
Luis Osorio
ЦЗ
31
Карлос Мигел
ВР
19
Lucas Ramon
ЦФ
Остались в запасе
35
Матеус Фернандес
ЦП
6
Габриэль
ОП
34
Хосе Уртадо
ПЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
51
Cauê Nascimento Santos
ЦЗ
1
Клейтон
ВР
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Сан-Паулу
Точно не сыграют
Лукас Моура
ПВ
Lucca Marques Alencar
ЦФ
Виктор Са
ЛВ
Дамиан Бобадилья
ЦП
Брагантино
Точно не сыграют
Davi Gomes
ЦП
Вандерлан
ЛЗ
Эдуардо Саша
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сан-Паулу». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и хорошую очную статистику, тогда как «Брагантино» слабо играет на выезде и часто довольствуется ничьими. Рекомендуемая ставка – победа «Сан-Паулу» с коэффициентом 2.20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Сан-Паулу» и «Брагантино» состоится 30 августа и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Сан-Паулу» – «Брагантино»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Сан-Паулу»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Брагантино Сан-Паулу
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