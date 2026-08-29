Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Сан-Паулу» и «Брагантино» пройдет 30 августа. Хозяева набрали 27 очков и занимают 13-е место, а гости с 35 очками располагаются на седьмой строчке и претендуют на место в Кубке Либертадорес. При этом «Сан-Паулу» имеет солидное преимущество в очных встречах – не проигрывает «Брагантино» в восьми из десяти последних матчей в Серии A, а дома не знает поражений в десяти из двенадцати последних игр. Сможет ли «Брагантино» прервать эту серию на чужом поле или хозяева продолжат успешно играть против соперника?

Кто победит в матче

«Сан-Паулу» подходит к игре с хорошей домашней формой – команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей на своем поле. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает шесть матчей из восьми. Однако оборона «Сан-Паулу» вызывает вопросы – команда пропускает в восьми последних матчах подряд, что дает гостям шанс на гол. В личных встречах с «Брагантино» хозяева чувствуют себя уверенно: они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей в Серии A. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут стать решающим фактором, но слабая оборона требует внимания.

«Брагантино» находится в неплохой форме – команда забивает в трeх последних матчах и имеет положительную разницу мячей (+5) в чемпионате. Однако гостевые игры даются сопернику тяжело: «Брагантино» играет вничью в четырeх последних выездных матчах Серии A. В атаке гости действуют скромно – в среднем за последние пять игр они забивают 0,8 гола за встречу, но при этом забивают «Сан-Паулу» в шести последних очных встречах. Оборона «Брагантино» пропускает в среднем 1,2 гола за игру, что даeт хозяевам шанс на гол. Гости наверняка сделают ставку на контратаки, используя проблемы «Сан-Паулу» в обороне.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Сан-Паулу». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и хорошую очную статистику, тогда как «Брагантино» слабо играет на выезде и часто довольствуется ничьими. Однако из-за проблем «Сан-Паулу» в обороне гости наверняка забьют, но победа останется за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Сан-Паулу» имеет солидный перевес – 17 побед против 11 у «Брагантино» при 8 ничьих. В последних десяти матчах в Серии A «Сан-Паулу» не проигрывает в восьми случаях, что говорит о тактическом доминировании. Текущая домашняя форма хозяев также впечатляет, тогда как «Брагантино» в гостях часто играет вничью. Это даeт «Сан-Паулу» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сан-Паулу». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и хорошую очную статистику, тогда как «Брагантино» слабо играет на выезде и часто довольствуется ничьими. Рекомендуемая ставка – победа «Сан-Паулу» с коэффициентом 2.20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Сан-Паулу» и «Брагантино» состоится 30 августа и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.