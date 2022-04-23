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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сан-Паулу
Брагантино - Сан-Паулу: обзор матча 23 апреля 2022
Брагантино
23.04.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
1'
Алеррандро
70'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Сан-Паулу
90'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
К. Эдуардо
87'
Желтая карточка
Йоран
79'
79'
Замена
П. Майя
️️️️
Эдер
74'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Никао
Замена
Хелиньо
️️️️
B. Tubarão
74'
70'
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
Велингтон
Замена
Итало
️️️️
Алеррандро
65'
65'
Замена
Велингтон
️️️️
Лео
65'
Замена
Эдер
️️️️
А. Колорадо
65'
Замена
Алиссон
️️️️
Патрик
Желтая карточка
Адерлан
58'
58'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Йоран
️️️️
Мигел
58'
Замена
Л. Ортис
️️️️
Ж. Силва
58'
Желтая карточка
Л. Реалпе
56'
Замена
Рамирес
️️️️
Веверсон
46'
ГОЛ! 1:0!
Алеррандро
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
17
Игор Гомес
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
11
Никао
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
3
Лео
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
19
Йоран
ЦП
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
15
Итало
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
13
Renan
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
25
Алиссон
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
2-5
13
Рамон
15
Ломонако
96
Эдуардо
9
Алеррандро
99
Мигел
25
Силва
26
Веверсон
2-1-5
5
Арболеда
13
Рафинья
23
Колорадо
8
Патрик
13
Жандрей
19
Коста
3
Лео
9
Кальери
25
Силва
3
Ортис
3
Ортис
25
Силва
26
Веверсон
7
Рамирес
7
Рамирес
26
Веверсон
99
Мигел
19
Йоран
19
Йоран
99
Мигел
9
Алеррандро
15
Итало
15
Итало
9
Алеррандро
20
11
Хелиньо
11
Хелиньо
20
8
Патрик
25
Алиссон
25
Алиссон
8
Патрик
Эдер
29
Майя
29
Майя
Эдер
11
Никао
24
Ригони
24
Ригони
11
Никао
3
Лео
34
Велингтон
34
Велингтон
3
Лео
23
Колорадо
23
Эдер
23
Эдер
23
Колорадо
Остались в запасе
Брагантино
Сан-Паулу
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
30
Лукао
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
13
Renan
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
30
Лукао
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
13
Renan
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Брагантино - Сан-Паулу
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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