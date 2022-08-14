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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Брагантино
Сан-Паулу - Брагантино: обзор матча 14 августа 2022
Сан-Паулу
14.08.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Брагантино
25'
Р. Нестор
59'
Х. Кальери
61'
И. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Брагантино
Замена
️️️️
Х. Кальери
81'
Замена
А. Колорадо
️️️️
Г. Невес
81'
Замена
Никао
️️️️
Лусиано
70'
Замена
Алиссон
️️️️
Патрик
70'
66'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Йоран
65'
Замена
Рамон
️️️️
К. Ломонако
65'
Замена
Хелиньо
️️️️
Артур
ГОЛ! 3:0!
И. Винисиус
Пас отдал
Р. Нестор
61'
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Рейналдо
59'
46'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Соррисо
46'
Замена
G. Novaes
️️️️
Ж. Уртадо
Желтая карточка
Ж. Миранда
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Нестор
Пас отдал
Рейналдо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
8
Патрик
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Никао
АП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
7
Рамирес
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Мигел
АП
11
Хелиньо
ПВ
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
4-1-1-4
27
6
Рейналдо
19
Коста
13
Миранда
18
Винисиус
8
Невес
8
Патрик
10
Лусиано
3
Лео
11
Нестор
9
Кальери
4-2-1-4
13
Адерлан
3
Ортис
15
Ломонако
36
Кандидо
19
Йоран
30
Эвангелиста
37
Артур
31
9
Уртадо
7
Соррисо
1
Клейтон
8
Невес
23
Колорадо
23
Колорадо
8
Невес
10
Лусиано
11
Никао
11
Никао
10
Лусиано
8
Патрик
25
Алиссон
25
Алиссон
8
Патрик
15
Ломонако
13
Рамон
13
Рамон
15
Ломонако
37
Артур
11
Хелиньо
11
Хелиньо
37
Артур
19
Йоран
34
Уртадо
34
Уртадо
19
Йоран
7
Соррисо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Соррисо
9
Уртадо
39
39
9
Уртадо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Брагантино
17
Игор Гомес
ЦП
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
7
Рамирес
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Остались в запасе
7
Рамирес
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Сан-Паулу - Брагантино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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