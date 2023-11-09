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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Брагантино
Сан-Паулу - Брагантино: обзор матча 09 ноября 2023
Сан-Паулу
09.11.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
90+3'
Эрисон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Брагантино
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эрисон
90'
+3
Замена
Н. Мендес
️️️️
Лусиано
79'
78'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Э. Саша
Желтая карточка
Г. Невес
77'
Замена
Эрисон
️️️️
Жуан
71'
Замена
Г. Невес
️️️️
М. Араухо
71'
71'
Замена
T.
️️️️
Хелиньо
71'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Ж. Капишаба
Замена
Давид
️️️️
В. Рато
68'
65'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
Замена
К. Паулиста
️️️️
Велингтон
46'
46'
Замена
Т. Борбас
️️️️
М. Фернандес
40'
Желтая карточка
Хелиньо
Желтая карточка
Жуан
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
(К)
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
4-1-3-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
4
Бералдо
13
Рафинья
29
Майя
25
Алиссон
15
Араухо
10
Рато
9
Жуан
10
Лусиано
4-1-2-2-1
1
Клейтон
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
29
Капишаба
25
Силва
35
Фернандес
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
30
Москера
8
Саша
34
Велингтон
38
Паулиста
38
Паулиста
34
Велингтон
10
Лусиано
45
Мендес
45
Мендес
10
Лусиано
15
Араухо
8
Невес
8
Невес
15
Араухо
10
Рато
7
Давид
7
Давид
10
Рато
9
Жуан
99
Эрисон
99
Эрисон
9
Жуан
29
Капишаба
36
Кандидо
36
Кандидо
29
Капишаба
11
Хелиньо
33
33
11
Хелиньо
8
Саша
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
8
Саша
35
Фернандес
18
Борбас
18
Борбас
35
Фернандес
Остались в запасе
Сан-Паулу
Брагантино
13
Жандрей
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
7
Соррисо
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
7
Соррисо
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Сан-Паулу - Брагантино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Морумби
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