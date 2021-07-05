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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Брагантино
Сан-Паулу - Брагантино: обзор матча 05 июля 2021
Сан-Паулу
05.07.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Брагантино
26'
Э. Ригони
75'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Брагантино
Замена
J. Rojas
️️️️
Э. Ригони
90'
Замена
Пабло
️️️️
Луан
85'
80'
Замена
️️️️
Адерлан
80'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Л. Эвангелиста
75'
ГОЛ! 1:1!
Артур
67'
Замена
Рамирес
️️️️
Б. Пракседес
Замена
Р. Нестор
️️️️
L.
63'
Замена
В. Буэно
️️️️
Рейналдо
62'
62'
Замена
️️️️
Итало
62'
Замена
Веверсон
️️️️
E.
Желтая карточка
Луан
61'
61'
Желтая карточка
Б. Пракседес
53'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
Замена
Д. Коста
️️️️
Ж. Миранда
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ригони
Пас отдал
Эдер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3-3-2-3
34
Алвес
3
Лео
13
Миранда
6
Рейналдо
33
Луан
10
Алвес
7
Бенитес
24
Ригони
28
23
Эдер
18
3-1-3-3
1
Клейтон
13
Адерлан
4
Натан
15
Бруно
30
Эвангелиста
37
Артур
33
Клаудиньо
25
Пракседес
6
31
15
Итало
33
Луан
92
Пабло
92
Пабло
33
Луан
24
Ригони
7
7
24
Ригони
6
Рейналдо
15
Буэно
15
Буэно
6
Рейналдо
28
11
Нестор
11
Нестор
28
13
Миранда
19
Коста
19
Коста
13
Миранда
30
Эвангелиста
25
Силва
25
Силва
30
Эвангелиста
6
26
Веверсон
26
Веверсон
6
25
Пракседес
7
Рамирес
7
Рамирес
25
Пракседес
Остались в запасе
Сан-Паулу
Брагантино
21
Antonio Galeano
ЦФ
34
Велингтон
ЛЗ
15
Hernanes
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦП
18
Игор Винисиус
ПЗ
20
Лукас Перри
ВР
6
Таллес Коста
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
7
Педро Габриэл
ЛВ
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
31
Гилерме
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
21
Antonio Galeano
ЦФ
34
Велингтон
ЛЗ
15
Hernanes
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦП
18
Игор Винисиус
ПЗ
20
Лукас Перри
ВР
6
Таллес Коста
ЦП
Остались в запасе
7
Педро Габриэл
ЛВ
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
31
Гилерме
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Сан-Паулу - Брагантино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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