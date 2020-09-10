Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Брагантино
Сан-Паулу - Брагантино: обзор матча 10 сентября 2020
Сан-Паулу
10.09.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
78'
Лусиано
53'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Брагантино
90'
+4
Замена
U. Correia
️️️️
Артур
90'
+3
Пенальти не реализован!
Артур
Желтая карточка
Лео
90'
+2
Желтая карточка
Ч. Че
81'
ГОЛ! 1:1!
Лусиано
78'
73'
Желтая карточка
Р. Риллер
72'
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
72'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
B. Tubarão
Замена
G. Carneiro
️️️️
Бреннер
68'
68'
Замена
L.
️️️️
Л. Реалпе
Замена
Хелиньо
️️️️
И. Гомес
68'
65'
Пенальти не реализован!
Клаудиньо
Желтая карточка
Лусиано
64'
56'
Желтая карточка
E.
53'
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
Артур
Замена
P. Boia
️️️️
В. Буэно
46'
46'
Замена
R.
️️️️
M. Jesus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Витор Буэно
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
3
Че Че
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Matheus Jesus
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Итало
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
16
Robinho
ЦФ
31
Raul
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
3-5-3
6
Рейналдо
19
Коста
3
Лео
8
Сара
3
Че Че
17
Гомес
10
Лусиано
15
Буэно
20
Бреннер
18
20
3-1-1-2-3
1
Клейтон
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
28
Риллер
10
37
Артур
33
Клаудиньо
6
15
Итало
20
20
Бреннер
20
20
20
Бреннер
17
Гомес
11
Хелиньо
11
Хелиньо
17
Гомес
15
Буэно
98
98
15
Буэно
3
Реалпе
4
4
3
Реалпе
37
Артур
8
8
37
Артур
10
31
31
10
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
20
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
20
Остались в запасе
Сан-Паулу
Брагантино
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
15
Hernanes
ЦФ
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
41
Júnior
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
11
Родриго Нестор
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Júlio Césár
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
16
Robinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
15
Hernanes
ЦФ
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
41
Júnior
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
11
Родриго Нестор
ЦП
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
16
Robinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Сан-Паулу - Брагантино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:47
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:47
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+