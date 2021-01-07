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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сан-Паулу
Брагантино - Сан-Паулу: обзор матча 07 января 2021
Брагантино
07.01.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
4 : 2
Завершен
Сан-Паулу
4'
Клаудиньо
14'
R.
18'
Ф. Бруно
45'
Артур
16'
Ч. Че
90+8'
G. Carneiro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Сан-Паулу
90'
+8
ГОЛ! 4:2!
G. Carneiro
Замена
Л. Реалпе
️️️️
Ф. Бруно
88'
84'
Замена
G. Carneiro
️️️️
Бреннер
Замена
Рамирес
️️️️
Р. Риллер
81'
Замена
W.
️️️️
Т. Куэльо
81'
75'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
И. Гомес
Замена
B. Tubarão
️️️️
Артур
71'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
71'
62'
Замена
Р. Нестор
️️️️
В. Буэно
61'
Красная карточка
Ч. Че
46'
Замена
Лео
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
P. Boia
️️️️
И. Винисиус
Желтая карточка
Адерлан
45'
+2
ГОЛ! 4:1!
Артур
Пас отдал
R.
45'
42'
Желтая карточка
Бреннер
Желтая карточка
Артур
42'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Бруно
Пас отдал
Адерлан
18'
17'
Желтая карточка
Б. Алвес
16'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Че
ГОЛ! 2:0!
R.
Пас отдал
Клаудиньо
14'
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
Пас отдал
Итало
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
4
Ligger
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
3
Че Че
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
53
Морато
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
2-1-3-4
1
Клейтон
13
Адерлан
15
Бруно
28
Риллер
28
Куэльо
33
Клаудиньо
37
Артур
4
15
Итало
31
6
3-2-4-2
18
Винисиус
19
Коста
34
Алвес
10
Алвес
6
Рейналдо
3
Че Че
17
Гомес
15
Буэно
8
Сара
20
Бреннер
18
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
15
Бруно
3
Реалпе
3
Реалпе
15
Бруно
28
Куэльо
17
17
28
Куэльо
37
Артур
20
20
37
Артур
28
Риллер
7
Рамирес
7
Рамирес
28
Риллер
17
Гомес
22
22
17
Гомес
19
Коста
3
Лео
3
Лео
19
Коста
15
Буэно
11
Нестор
11
Нестор
15
Буэно
18
Винисиус
98
98
18
Винисиус
20
Бреннер
20
20
20
Бреннер
Остались в запасе
Брагантино
Сан-Паулу
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
53
Морато
ПВ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Тонни Андерсон
АП
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
53
Морато
ПВ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Тонни Андерсон
АП
19
Chrigor
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Брагантино - Сан-Паулу
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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