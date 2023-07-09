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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сан-Паулу
Брагантино - Сан-Паулу: обзор матча 09 июля 2023
Брагантино
09.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Сан-Паулу
Желтая карточка
Ж. Капишаба
90'
+4
80'
Замена
Пато
️️️️
Давид
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Ж. Силва
69'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Соррисо
69'
66'
Желтая карточка
Н. Мендес
Замена
Бруниньо
️️️️
Рамирес
64'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
64'
63'
Замена
В. Рато
️️️️
М. Араухо
63'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Алиссон
39'
Желтая карточка
М. Пауло
Желтая карточка
Витиньо
31'
Замена
Натан
️️️️
Э. Сантос
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
25
Алиссон
ЛВ
7
Давид
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Микель Араухо
АП
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Брагантино
12
Майкон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
25
Бруно Пракседес
АП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
33
Луан
ОП
29
Пабло Майя
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
47
Педро Вильена
АП
12
Пато
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Сантос
30
Патрик
25
Силва
35
Фернандес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
7
Соррисо
28
Витиньо
8
Саша
3-1-3-2
13
Жандрей
45
Мендес
19
Коста
36
Патрик
32
Мендес
25
Алиссон
15
Араухо
7
Давид
9
Жуан
32
Пауло
7
Соррисо
36
Кандидо
36
Кандидо
7
Соррисо
3
Сантос
4
Натан
4
Натан
3
Сантос
25
Силва
34
Уртадо
34
Уртадо
25
Силва
7
Рамирес
19
Бруниньо
19
Бруниньо
7
Рамирес
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
25
Алиссон
11
Нестор
11
Нестор
25
Алиссон
15
Араухо
10
Рато
10
Рато
15
Араухо
7
Давид
12
Пато
12
Пато
7
Давид
Остались в запасе
Брагантино
Сан-Паулу
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
22
Густавиньо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
33
Луан
ОП
29
Пабло Майя
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
22
Густавиньо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
33
Луан
ОП
29
Пабло Майя
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Брагантино - Сан-Паулу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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