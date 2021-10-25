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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сан-Паулу
Брагантино - Сан-Паулу: обзор матча 25 октября 2021
Брагантино
25.10.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
57'
Л. Кандидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Сан-Паулу
Желтая карточка
Ф. Бруно
90'
+5
Замена
G. Novaes
️️️️
Хелиньо
87'
85'
Замена
Эдер
️️️️
L.
Желтая карточка
Ж. Силва
78'
70'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Лусиано
58'
Замена
В. Буэно
️️️️
Р. Нестор
ГОЛ! 1:0!
Л. Кандидо
Пас отдал
Артур
57'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
П. Габриэл
46'
46'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Л. Орехуэла
Желтая карточка
Хелиньо
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
37
Артур
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
42
Gonzalo
ЦП
43
Luciano
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
2-1-5
15
Бруно
3
Ортис
7
Рамирес
25
Силва
7
Педро Габриэл
9
Уртадо
37
Артур
11
Хелиньо
3-1-5
28
Орехуэла
5
Арболеда
13
Миранда
10
Лусиано
17
Гомес
92
Пабло
11
Нестор
8
Сара
28
6
6
7
Педро Габриэл
28
Куэльо
28
Куэльо
7
Педро Габриэл
11
Хелиньо
39
39
11
Хелиньо
28
23
Эдер
23
Эдер
28
28
Орехуэла
18
Винисиус
18
Винисиус
28
Орехуэла
10
Лусиано
7
Бенитес
7
Бенитес
10
Лусиано
11
Нестор
15
Буэно
15
Буэно
11
Нестор
Остались в запасе
Брагантино
Сан-Паулу
42
Gonzalo
ЦП
43
Luciano
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
8
Габриэль Невес
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
42
Gonzalo
ЦП
43
Luciano
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
8
Габриэль Невес
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Брагантино - Сан-Паулу
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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