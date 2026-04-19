«Брагантино» – «Ремо»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.95

19 апреля 2026 8:06
Брагантино - Ремо
20 апр. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 12 тур
1.95
Тотал меньше 2.5 голов 
20 апреля в рамках 12-го тура бразильской Серии A «Брагантино» на своeм поле примет «Ремо». Хозяева находятся в середине таблицы и стабильно забивают, а гости – в зоне вылета и не могут выиграть на выезде 5 матчей. «Брагантино» является фаворитом.

«Брагантино»

Хозяева подходят к этому матчу в неплохой атакующей форме. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и обязательно забивает в 4 последних. В атаке стабильность – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1 пропущенный в среднем, и «Брагантино» пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Ремо» статистики практически нет, но хозяева должны использовать домашнее поле. В последней игре «Брагантино» проиграл «Крузейро» (1:2) и прервал свою небольшую беспроигрышную серию.

«Ремо»

Гости переживают ужасный выездной период. Пять матчей без побед на выезде, 18-е место в таблице – всe идeт к вылету. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр, и «Ремо» пропускает в 6 из 8 последних матчей. В атаке скромно – 1 гол за игру. В последней игре «Ремо» сыграл вничью с «Васко да Гамой» (1:1) и продолжает свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

«Брагантино»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • 12-е место в таблице
  • Дома должен брать очки

«Ремо»

  • Пять матчей без побед на выезде
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Находится в зоне вылета (18-е место)
  • Выездная форма ужасна

Прогноз на матч «Брагантино» – «Ремо»

«Брагантино» дома – явный фаворит. «Ремо» не может выиграть на выезде 5 матчей и находится в зоне вылета. Хозяева стабильно забивают (5 из 7 матчей) и должны использовать домашнюю поддержку. Гости вряд ли смогут забить – их атака еле дышит (1 гол за игру), а оборона дырявая. «Брагантино» должен побеждать и продолжать набирать очки.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Победа «Брагантино»

Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Ремо Брагантино
