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Бразилия. Серия А
Команды
Брагантино
Состав
€ 78 млн
Брагантино - состав команды
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Сайт:
http://www.redbullbragantino.com.br/
Тренер:
Фернандо Сеабра
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Клейтон
Вра
29
€ 5 млн
37
Fabrício
Вра
-
56
Gustavo Reis
Вра
-
29
Капишаба Жуниньо
Защ
29
€ 8 млн
14
Энрике Педро
Защ
30
€ 3.5 млн
34
Уртадо Хосе
Защ
24
€ 3 млн
12
Вандерлан
Защ
24
€ 3 млн
4
Винисиус Аликс
Защ
26
€ 3 млн
3
Сантос Эдуардо
Защ
28
€ 0.75 млн
23
Agustin Sant'Anna
Защ
-
16
Gustavo Marques
Защ
-
2
Guzmán Rodríguez
Защ
-
20
Родригиньо
Пол
22
€ 6 млн
15
Соса Игнасио
Пол
23
€ 5 млн
5
Фабиньо
Пол
24
€ 5 млн
7
Рамирес
Пол
26
€ 3.5 млн
22
Густавиньо
Пол
22
€ 3.5 млн
25
Пракседес Бруно
Пол
24
€ 1.2 млн
19
Бруниньо
Пол
23
€ 1 млн
35
Фернандес Матеус
Пол
28
€ 1 млн
6
Габриэль
Пол
34
€ 0.9 млн
57
Браз Марселиньо
Пол
22
€ 0.4 млн
32
José Herrera
Пол
-
62
Marquinhos
Пол
-
9
Питта Исидро
Нап
27
€ 7.5 млн
21
Барбоза Лукас
Нап
25
€ 6 млн
47
Ян Уоллес
Нап
21
€ 5 млн
30
Москера Генри
Нап
24
€ 3.5 млн
11
Фернандо
Нап
27
€ 1.5 млн
8
Саша Эдуардо
Нап
34
€ 0.8 млн
80
João Neto
Нап
-
18
Tiago Volpi
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 12, нападающих: 8
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