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    Брагантино - результаты

    Город Сан-Паулу
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт www.redbullbragantino.com.br/
    Стадион Эстадио Наби Аби Шеди
    Тренер Маурисио Барбьери
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Брагантино 0:1 Флуминенсе
    37 тур
    		10 ноября, четверг 02:30 Форталеза 6:0 Брагантино
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 01:00 Брагантино 1:4 Америка Минейро
    35 тур
    		3 ноября, четверг 01:00 Аваи 1:2 Брагантино
    34 тур
    		27 октября, четверг 01:30 Ботафого 2:1 Брагантино
    33 тур
    		22 октября, суббота 22:30 Брагантино 4:2 Атлетико Паранаэнсе
    32 тур
    		18 октября, вторник 02:00 Брагантино 0:2 Сантос
    31 тур
    		10 октября, понедельник 00:00 Коритиба 2:1 Брагантино
    30 тур
    		6 октября, четверг 01:00 Брагантино 2:1 Куяба
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 01:00 Фламенго 4:1 Брагантино
    28 тур
    		29 сентября, четверг 03:45 Интернасьонал 0:0 Брагантино
    27 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Брагантино 1:1 Гойас
    26 тур
    		7 сентября, среда 23:00 Атлетико Минейро 1:1 Брагантино
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 01:00 Брагантино 2:2 Палмейрас
    24 тур
    		30 августа, вторник 03:30 Коринтианс 1:0 Брагантино
    23 тур
    		22 августа, понедельник 00:00 Брагантино 1:1 Сеара
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 3:0 Брагантино
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 01:00 Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино
    20 тур
    		1 августа, понедельник 01:00 Брагантино 1:0 Жувентуде
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:1 Брагантино
    18 тур
    		21 июля, четверг 01:00 Брагантино 2:1 Форталеза
    17 тур
    		18 июля, понедельник 01:00 Америка Минейро 0:3 Брагантино
    16 тур
    		9 июля, суббота 22:30 Брагантино 4:0 Аваи
    15 тур
    		5 июля, вторник 02:00 Брагантино 0:1 Ботафого
    14 тур
    		25 июня, суббота 22:30 Атлетико Паранаэнсе 4:2 Брагантино
    13 тур
    		19 июня, воскресенье 00:00 Сантос 2:2 Брагантино
    12 тур
    		16 июня, четверг 01:00 Брагантино 4:2 Коритиба
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 01:00 Куяба 1:1 Брагантино
    10 тур
    		9 июня, четверг 02:30 Брагантино 1:0 Фламенго
    9 тур
    		6 июня, понедельник 01:00 Брагантино 0:2 Интернасьонал
    8 тур
    		28 мая, суббота 22:30 Гойас 1:1 Брагантино
    6 тур
    		14 мая, суббота 22:30 Палмейрас 2:0 Брагантино
    7 тур
    		12 мая, четверг 02:30 Брагантино 1:1 Атлетико Минейро
    5 тур
    		9 мая, понедельник 00:00 Брагантино 0:1 Коринтианс
    4 тур
    		30 апреля, суббота 22:30 Сеара 0:1 Брагантино
    3 тур
    		23 апреля, суббота 22:30 Брагантино 1:1 Сан-Паулу
    2 тур
    		18 апреля, понедельник 00:00 Брагантино 4:0 Атлетико Гойяненсе
    1 тур
    		12 апреля, вторник 02:00 Жувентуде 2:2 Брагантино
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