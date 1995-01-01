Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Брагантино
|0:1
|Флуминенсе
|37 тур
|10 ноября, четверг
|02:30
|Форталеза
|6:0
|Брагантино
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|01:00
|Брагантино
|1:4
|Америка Минейро
|35 тур
|3 ноября, четверг
|01:00
|Аваи
|1:2
|Брагантино
|34 тур
|27 октября, четверг
|01:30
|Ботафого
|2:1
|Брагантино
|33 тур
|22 октября, суббота
|22:30
|Брагантино
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе
|32 тур
|18 октября, вторник
|02:00
|Брагантино
|0:2
|Сантос
|31 тур
|10 октября, понедельник
|00:00
|Коритиба
|2:1
|Брагантино
|30 тур
|6 октября, четверг
|01:00
|Брагантино
|2:1
|Куяба
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|01:00
|Фламенго
|4:1
|Брагантино
|28 тур
|29 сентября, четверг
|03:45
|Интернасьонал
|0:0
|Брагантино
|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Брагантино
|1:1
|Гойас
|26 тур
|7 сентября, среда
|23:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Брагантино
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|01:00
|Брагантино
|2:2
|Палмейрас
|24 тур
|30 августа, вторник
|03:30
|Коринтианс
|1:0
|Брагантино
|23 тур
|22 августа, понедельник
|00:00
|Брагантино
|1:1
|Сеара
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|3:0
|Брагантино
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|01:00
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|Брагантино
|20 тур
|1 августа, понедельник
|01:00
|Брагантино
|1:0
|Жувентуде
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:1
|Брагантино
|18 тур
|21 июля, четверг
|01:00
|Брагантино
|2:1
|Форталеза
|17 тур
|18 июля, понедельник
|01:00
|Америка Минейро
|0:3
|Брагантино
|16 тур
|9 июля, суббота
|22:30
|Брагантино
|4:0
|Аваи
|15 тур
|5 июля, вторник
|02:00
|Брагантино
|0:1
|Ботафого
|14 тур
|25 июня, суббота
|22:30
|Атлетико Паранаэнсе
|4:2
|Брагантино
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|00:00
|Сантос
|2:2
|Брагантино
|12 тур
|16 июня, четверг
|01:00
|Брагантино
|4:2
|Коритиба
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|01:00
|Куяба
|1:1
|Брагантино
|10 тур
|9 июня, четверг
|02:30
|Брагантино
|1:0
|Фламенго
|9 тур
|6 июня, понедельник
|01:00
|Брагантино
|0:2
|Интернасьонал
|8 тур
|28 мая, суббота
|22:30
|Гойас
|1:1
|Брагантино
|6 тур
|14 мая, суббота
|22:30
|Палмейрас
|2:0
|Брагантино
|7 тур
|12 мая, четверг
|02:30
|Брагантино
|1:1
|Атлетико Минейро
|5 тур
|9 мая, понедельник
|00:00
|Брагантино
|0:1
|Коринтианс
|4 тур
|30 апреля, суббота
|22:30
|Сеара
|0:1
|Брагантино
|3 тур
|23 апреля, суббота
|22:30
|Брагантино
|1:1
|Сан-Паулу
|2 тур
|18 апреля, понедельник
|00:00
|Брагантино
|4:0
|Атлетико Гойяненсе
|1 тур
|12 апреля, вторник
|02:00
|Жувентуде
|2:2
|Брагантино