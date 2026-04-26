27 апреля на стадионе «Наби Аби Шедид» в Браганса-Паулисте состоится матч 13-го тура бразильской Серии А, в котором «Брагантино» примет «Палмейрас». Встреча крепкого середняка и безоговорочного лидера чемпионата обещает быть интересной. Хозяева демонстрируют отличную результативность, а гости имеют лучшую оборону в лиге.

«Брагантино»

«Быки» подходят к матчу после уверенной домашней победы над «Ремо» со счeтом 4:2. Команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Исидро Питта с 7 голами в 17 матчах является лучшим бомбардиром. Однако оборона «Брагантино» оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок.

«Палмейрас»

«Вердао» уверенно возглавляют турнирную таблицу и имеют в активе больше всех побед – 9. Команда не проигрывает на протяжении семи последних матчей Серии А и демонстрирует лучшую разницу мячей в турнире – 12. Оборона «Палмейраса» выглядит образцово – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх. Хосе Лопес с 11 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Палмейрас» доминирует над «Брагантино», не проигрывая в 6 последних очных матчах.

Факты о командах

«Брагантино»

Забивает в 5 последних матчах Серии А

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 5 последних матчах

Проигрывает в 6 последних очных матчах против «Палмейраса»

«Палмейрас»

Не проигрывает в 7 последних матчах Серии А

Лучшая разница мячей в турнире – 12

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 6 последних матчах против «Брагантино»

Прогноз на матч «Брагантино» – «Палмейрас»

«Палмейрас» является безоговорочным лидером чемпионата и имеет впечатляющее историческое доминирование над «Брагантино». Команда не проигрывает в шести последних очных матчах и демонстрирует образцовую игру в обороне. Хозяева много забивают, но и пропускают в каждом матче. Ожидаем, что класс гостей скажется, и «Вердао» как минимум не уступят.

