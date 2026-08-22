Матч 24 тура бразильской Серии А между «Брагантино» и «Гремио» пройдет 23 августа 2026 года. Хозяева находятся на седьмом месте с 32 очками, гости – на 15-й строчке с 25 баллами. «Брагантино» имеет впечатляющее преимущество в очных встречах – семь матчей без поражений против «Гремио», причeм в каждой из этих игр хозяева забивали. Гости, в свою очередь, не могут выиграть на выезде уже восемь матчей подряд. Сможет ли «Гремио» прервать эту неудачную серию и увезти очки из Брагантино, или хозяева продолжат своe доминирование и укрепятся в верхней половине таблицы?

Кто победит в матче

«Брагантино» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает в семи последних матчах против «Гремио» и забивает в каждой из этих встреч. В чемпионате хозяева также стабильны: они не уступают в шести из восьми последних матчей Серии А. Однако атака «Брагантино» работает не слишком эффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах с «Гремио» команда традиционно находит моменты. Оборона также небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в четырeх последних встречах. В Копа Судамерикана хозяева сыграли вничью с «Атлетико Минейро» (2:2) и уступили им же (0:1). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь «Брагантино» доминировать и взять три очка.

«Гремио» испытывает серьeзные трудности на выезде – команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах чемпионата. В атаке гости действуют слабо: в среднем 0,80 гола за последние пять игр, что не позволяет рассчитывать на обилие голов. Оборона также уязвима: в среднем 1,20 пропущенных мяча за пять матчей, и «Гремио» пропускает в одиннадцати из тринадцати последних встреч. В стартовых турах гости уступили «Атлетико Минейро» (0:3), хотя и побеждали «Сан-Паулу» (2:1). В очных встречах с «Брагантино» у «Гремио» отрицательная статистика – ни одной победы в семи последних матчах. Гостям будет крайне сложно преодолеть этот психологический барьер и защиту хозяев при своей низкой результативности.

Итоговый вывод: «Брагантино» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, домашнюю поддержку и стабильность в чемпионате, тогда как «Гремио» не может выиграть на выезде уже восемь матчей и пропускает в каждой встрече. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 12 очных матчах «Брагантино» одержал шесть побед, «Гремио» – две, ещe четыре встречи завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи последних матчах против этого соперника и забивают в каждой из них. Текущая форма «Гремио» на выезде – восемь матчей без побед, что делает их крайне уязвимыми. Учитывая преимущество хозяев в очных встречах и домашнюю поддержку, победа «Брагантино» выглядит наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Брагантино» с разницей как минимум в один мяч. Семиматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, стабильность хозяев в чемпионате и слабые выездные результаты «Гремио» (восемь матчей без побед на выезде) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их атакующие проблемы и неудачная история встреч делают их победу маловероятной. Рекомендуемая ставка – победа «Брагантино» с форой (-1) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Гремио» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.