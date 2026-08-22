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«Брагантино» – «Гремио»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026

22 августа 2026 10:07
Брагантино - Гремио
23 авг. 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Брагантино» с форой (-1)
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Матч 24 тура бразильской Серии А между «Брагантино» и «Гремио» пройдет 23 августа 2026 года. Хозяева находятся на седьмом месте с 32 очками, гости – на 15-й строчке с 25 баллами. «Брагантино» имеет впечатляющее преимущество в очных встречах – семь матчей без поражений против «Гремио», причeм в каждой из этих игр хозяева забивали. Гости, в свою очередь, не могут выиграть на выезде уже восемь матчей подряд. Сможет ли «Гремио» прервать эту неудачную серию и увезти очки из Брагантино, или хозяева продолжат своe доминирование и укрепятся в верхней половине таблицы?

Кто победит в матче

«Брагантино» подходит к игре с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает в семи последних матчах против «Гремио» и забивает в каждой из этих встреч. В чемпионате хозяева также стабильны: они не уступают в шести из восьми последних матчей Серии А. Однако атака «Брагантино» работает не слишком эффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах с «Гремио» команда традиционно находит моменты. Оборона также небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в четырeх последних встречах. В Копа Судамерикана хозяева сыграли вничью с «Атлетико Минейро» (2:2) и уступили им же (0:1). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь «Брагантино» доминировать и взять три очка.

«Гремио» испытывает серьeзные трудности на выезде – команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах чемпионата. В атаке гости действуют слабо: в среднем 0,80 гола за последние пять игр, что не позволяет рассчитывать на обилие голов. Оборона также уязвима: в среднем 1,20 пропущенных мяча за пять матчей, и «Гремио» пропускает в одиннадцати из тринадцати последних встреч. В стартовых турах гости уступили «Атлетико Минейро» (0:3), хотя и побеждали «Сан-Паулу» (2:1). В очных встречах с «Брагантино» у «Гремио» отрицательная статистика – ни одной победы в семи последних матчах. Гостям будет крайне сложно преодолеть этот психологический барьер и защиту хозяев при своей низкой результативности.

Итоговый вывод: «Брагантино» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, домашнюю поддержку и стабильность в чемпионате, тогда как «Гремио» не может выиграть на выезде уже восемь матчей и пропускает в каждой встрече. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 12 очных матчах «Брагантино» одержал шесть побед, «Гремио» – две, ещe четыре встречи завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи последних матчах против этого соперника и забивают в каждой из них. Текущая форма «Гремио» на выезде – восемь матчей без побед, что делает их крайне уязвимыми. Учитывая преимущество хозяев в очных встречах и домашнюю поддержку, победа «Брагантино» выглядит наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 6 (50%)
Ничьих - 4 (33%)
Побед - 2 (17%)
16
Забитых мячей
12
1.33
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
3 : 0
17.11.2021
Брагантино
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
3 : 3
08.05.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 27 тур
Брагантино
1 : 0
05.10.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гремио
1 : 1
11.05.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 2
15.09.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
0 : 2
01.06.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
2 : 0
15.09.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
3 : 3
08.05.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
3 : 0
17.11.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
1 : 0
01.08.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
1 : 0
26.02.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
2 : 1
03.11.2020
Брагантино
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брагантино
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
16
Gustavo Marques
(К) ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
32
José Herrera
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Гремио
1
Вевертон
ВР
23
Марлон
ЛЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
8
Эрик Норьега
ЦЗ
82
Wallace
ЦЗ
27
Diego Caito
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
(К) ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Тете
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Брагантино
1
Клейтон
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
6
Габриэль
ОП
15
Игнасио Соса
ЦП
41
Yuri Alves de Aquino
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
43
Luis Guedes
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
15
Данило
ОП
37
Gabriel Mec
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4-3-1-3
29
Капишаба
5
Энрике
16
23
7
Рамирес
20
Родригиньо
32
21
Барбоза
17
18
9
Питта
3-2-3-1-1
1
Вевертон
8
Норьега
82
27
3
Леонардо
23
Марлон
20
Вилласанти
9
Амузу
10
Кровинович
11
Тете
22
Брейтуэйт
32
30
Москера
30
Москера
32
7
Рамирес
5
Фабиньо
5
Фабиньо
7
Рамирес
21
Барбоза
8
Саша
8
Саша
21
Барбоза
17
41
41
17
20
Родригиньо
22
Густавиньо
22
Густавиньо
20
Родригиньо
10
Кровинович
95
Винисиус
95
Винисиус
10
Кровинович
9
Амузу
77
Кабрал
77
Кабрал
9
Амузу
11
Тете
7
Павон
7
Павон
11
Тете
8
Норьега
15
Данило
15
Данило
8
Норьега
Остались в запасе
Брагантино
Гремио
15
Игнасио Соса
ЦП
1
Клейтон
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
6
Габриэль
ОП
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
43
Luis Guedes
ЦЗ
37
Gabriel Mec
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
15
Игнасио Соса
ЦП
1
Клейтон
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
6
Габриэль
ОП
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
Остались в запасе
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
43
Luis Guedes
ЦЗ
37
Gabriel Mec
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Мано Менезес
Брагантино
Точно не сыграют
Davi Gomes
ЦП
Фернандо
ЦФ
Вандерлан
ЛЗ
Гремио
Точно не сыграют
Вальтер Каннеман
ЦЗ
Доди
ОП
Густаво Мартинс
ЦЗ
Juan Nardoni
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Брагантино» с разницей как минимум в один мяч. Семиматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, стабильность хозяев в чемпионате и слабые выездные результаты «Гремио» (восемь матчей без побед на выезде) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их атакующие проблемы и неудачная история встреч делают их победу маловероятной. Рекомендуемая ставка – победа «Брагантино» с форой (-1) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 24 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Гремио» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Брагантино» – «Гремио»: смотреть онлайн.

2.25
Победа «Брагантино» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Гремио Брагантино
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